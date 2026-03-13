صفعة درة لـ أحمد العوضي في علي كلاي تشعل مواقع التواصل وتتصدر التريند

تصدرت النجمة درة التريند بعدما شهدت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل علي كلاي واحدة من أكثر اللحظات الدرامية توترًا وإثارة، حين قررت ميادة (درة) أن تستعيد كرامتها أمام الجميع، في مشهد حمل الكثير من التحدي والجرأة وأمام أنظار الناس جميعاً صفعته بقوة على وجهه.



وقفت ميادة بثبات أمامه، وطلبت منه أن يخبرها إلى أين ذهبت زوجته روح، واضعة شرطاً واضحاً: إن لم يجبها، فسترد الصفعة التي سبق أن تلقتها منه. ومع تصاعد التوتر في المكان، بدأت ميادة العدّ بصوت مرتفع: واحد… اتنين، وقبل أن تكمل العدّ إلى ثلاثة، قطع علي كلاي الصمت قائلًا: "أنا موافق، اضربيني بالقلم".

لحظة بدت وكأنها قلبت موازين المواجهة، فميادة لم تتراجع، بل رفعت صوتها وسط الحضور في احتفال واضح بانتصارها المعنوي.



وقالت بثقة متحدية “علي كلاي اللي مافيش راجل بيعرف يوقف قصاده، أنا هضربه بالقلم اللي هيرن ويعلّم على وشه" المشهد لم يكن مجرد صفعة مرتقبة، بل كان لحظة درامية كثيفة المعاني، جسّدت صراع الكرامة والقوة بين الشخصيتين. لتترك الجمهور في حالة ترقب لما سيحدث بعد هذه المواجهة العلنية، خاصة وأن الصراع بين ميادة وعلي كلاي يبدو أنه دخل مرحلة جديدة، أكثر احتدامًا وإثارة في مسار الأحداث.



مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوقى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.