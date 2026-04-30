الجبلي: نجاح الشراكة بين مصر وغانا يستلزم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصري، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تمثل فرصة تاريخية لإعادة تشكيل مستقبل الاقتصاد في القارة، داعيًا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة النقاشات النظرية وورش العمل إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري الغاني، الذي عُقد افتراضيًا بالتنسيق مع السفير وائل فتحي، سفير جمهورية مصر العربية بغانا، ومكتب التمثيل التجاري بأكرا، وبحضور ممثلين عن سكرتارية الاتفاقية وهيئة الاستثمار الغانية.

وأشار الجبلي إلى أن السوق الأفريقية الموحدة، التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، تتيح فرصًا واسعة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وغانا، مؤكدًا أن استمرار الرسوم الجمركية المرتفعة يمثل عائقًا أمام تحقيق أهداف الاتفاقية الرامية إلى خفض التكاليف وتعزيز تنافسية المنتج الأفريقي عالميًا.

ودعا إلى تنفيذ تجربة عملية عاجلة لتفعيل الاتفاقية، من خلال اختيار سلعتين والبدء في تطبيق إجراءات التبادل التجاري بين البلدين بشكل فعلي، بما يشكل نموذجًا قابلًا للتكرار بعيدًا عن الأطر البروتوكولية التقليدية.

كما حدد الجبلي عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين الجانبين، من بينها مواد البناء لدعم مشروعات البنية التحتية، والصناعات الدوائية لتعزيز التصنيع المحلي، والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، إضافة إلى التصنيع الزراعي والخدمات اللوجستية بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل القيمة المضافة داخل القارة.

وشدد على أهمية تحويل مخرجات المنتديات الاقتصادية إلى مشروعات ملموسة تدعم الاقتصادين المصري والغاني، مؤكدًا أن نجاح هذه المرحلة يتطلب شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب فهم أعمق لاحتياجات الأسواق الأفريقية.

واختتم الجبلي كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل الجاد والتنفيذ السريع، قائلًا: “نحن بحاجة إلى رؤية نتائج حقيقية على الأرض.. العمل ثم العمل ثم العمل”، معربًا عن تطلعه لأن يشكل المنتدى نقطة انطلاق فعلية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بشكل عملي وشامل.