درع عمال مصر للرئيس السيسي في عيد العمال

أهدى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي درع الاتحاد وذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت اليوم بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد، وسلمه له عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد.

والدرع مصمم بأسلوب يجمع بين الهوية المصرية العصرية والتراث التاريخي، حيث يبرز قيمة العمل والإنتاج من خلال رموز الصناعة والعمال عبر العصور. يتوسطه شعار الدولة والنسر المصري، مع عناصر ميكانيكية ورمزية تعبر عن التنمية والتقدم. الدرع مهدى لفخامة رئيس الجمهورية تقديراً لدوره في دعم العمال والتنمية.

وشهد الرئيس السيسي اليوم الاحتفال بعيد العمال داخل مصنع نيرك شرق بورسعيد المتخصص في صناعة عربيات السكة الحديد ومترو الأنفاق في رسالة للعمال بمواصلة الانتاج واستمرار مسيرة التنمية، كما كرم الرئيس قدامى النقابين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى بالإضافة إلى منح عدد من قدامى العاملين بوزارة القوى العاملة نوط الامتياز، وحرصا على دعم كافة فئات المجتمع، فمن المقرر تكريم نماذج من المرأة العاملة والعمالة غير المنتظمة التي تحمل قصص كفاح كذلك ذوي همم ممن ضربوا أروع العمل على المثابرة والاجتهاد.