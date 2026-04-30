لاقوها مش أمهم .. تحقيق عاجل في تبديل جثامين سيدتين بمستشفى تلا

شهدت مستشفي تلا في محافظة المنوفية واقعة غريبة عقب تبديل جثامين سيدتين توفوا داخل المستشفي وذلك عقب خروج أحدهم للدفن في مقابر أسرتها.

البداية كانت بوفاة سيدتين أحدهما من الخطاطبة مركز السادات والآخري من قرية كفر السكرية مركز تلا داخل مستشفي تلا العام.

وبعد خروج السيدة المتوفية مع أسرتها واثناء توجههم لدفن والدتهم الي مركز الخطاطبة بالسادات اكتشف الأهالي أن السيدة المتوفاة ليست والدتهم.

وعلي الفور عادت الأسرة إلي مستشفي تلا ليكتشف الأهالي تبديل الجثامين مع سيدة أخري بقرية كفر السكرية حيث تم استدعاء أسرتها وتم إعادة تسليم الجثامين بعد التعرف عليهم.

وأكد مصدر داخل مستشفي تلا أنه تم اكتشاف الواقعة بعد تسليم الجثامين للأهالي حيث تم التوقيع علي الكشوفات النهائية لاستلام الجثامين.

وأوضح المصدر أن الخطأ من الأهالي وليست المستشفي.

وتابع أنه تم فتح تحقيق عاجل داخل المستشفي لمعرفة ملابسات الواقعة والمتسبب في ذلك.