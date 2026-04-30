استقرار حذر في أسعار البيض اليوم.. والكرتونة بين 130 و150 جنيهًا للمستهلك

شهدت أسعار البيض في السوق المحلية المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، مع تباين محدود بين الأنواع المختلفة، وسط متابعة مستمرة من جانب المستهلكين والتجار لحركة السوق.



أسعار البيض اليوم

وسجلت كرتونة البيض الأبيض مستويات تتراوح بين 120 و125 جنيهًا بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 130 و135 جنيهًا، وفقًا لاختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.



فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 125 و130 جنيهًا بالمزرعة، لتُباع في الأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا، مع استمرار الفارق السعري الطفيف بينه وبين البيض الأبيض.



البيض البلدى

كما سجلت كرتونة البيض البلدي مستويات أعلى نسبيًا، حيث تراوحت بين 135 و140 جنيهًا بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 145 و150 جنيهًا، نظرًا لارتفاع الطلب عليه مقارنة بالأنواع الأخرى.

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار البيض بالتزامن مع حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، حيث تتأثر السوق بعدة عوامل رئيسية، من بينها تكلفة الأعلاف، وحجم الإنتاج، ومستويات الطلب، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

وتسود حالة من الترقب داخل السوق المحلية خلال الفترة الحالية، مع توقعات بتحركات سعرية جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار التغيرات في مدخلات الإنتاج وتذبذب أسعار الدواجن.