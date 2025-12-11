الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة

رصد موقع صدى البلد لحظة تسريب ماسورة غاز داخل شقة سكنية في عقار بمدينة العمال في إمبابة شمال الجيزة.

لقى شخص مصرعه وأصيب نحو ٣ آخرين في حادث تسريب ماسورة غاز داخل شقة سكنية بعقار في مدينة العمال في إمبابة شمال الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد تسريب ماسورة غاز في شقة سكنية بمدينة العمال.

على الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة مصحوبة بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شخص وإصابة ٤ في الحادث وانهيار سقف الشقة.