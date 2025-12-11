سعر ومواصفات كيا EV9 العائلية في السوق السعودي.. بتكنولوجيا كهربائية

تعد كيا EV9 واحدة من أبرز السيارات الكهربائية العائلية المقدمة في السوق السعودي، حيث تنتمي إلى فئة الـ SUV كبيرة الحجم، وتأتي بتجهيزات تقنية ومساحات رحبة، مع الانتماء إلى فئة السيارات الكهربائية متعددة الصفوف، إلى جانب تقنيات الأمان والاعتمادية.

أداء ومحرك كيا EV9

تعتمد كيا EV9 على نظام دفع كلي يعمل من خلال محركين كهربائيين، حيث تصل القوة الإجمالية إلى 385 حصان مع عزم يبلغ 600 نيوتن متر، ويصل مدى القيادة إلى نحو 497 كيلومتراً في الشحنة الواحدة.

كيا EV9

وتتيح السيارة شحناً بطيئاً عبر شاحن AC من 10 إلى 100 في المئة خلال 8.45 ساعة، بينما يمكن الوصول من 10 إلى 80 في المئة عبر شاحن DC سريع خلال 23 دقيقة فقط.

مساحات وأبعاد سيارة كيا EV9

تقدم EV9 خيارات جلوس تتسع لستة أو سبعة ركاب وفق الفئة، وتحرص كيا على توفير مساحة رأس وأرجل واسعة، مدعومة بأبعاد كبيرة تشمل طولاً يقارب 5010 ملم وعرضاً يبلغ حوالي 1980 ملم، إضافة إلى ارتفاع يصل إلى 1780 ملم وقاعدة عجلات طويلة تمتد نحو 3100 ملم، ما يمنح المقصورة إحساساً بالاتساع والفخامة.

كيا EV9

تحصل السيارة على مجموعة متطورة من أنظمة الأمان، تشمل كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ونظام مساعد الركن عن بعد الذي يتيح تحريك السيارة داخل وخارج المواقف عبر الريموت دون الحاجة إلى جلوس السائق داخل المقصورة.

كما تأتي مزودة بشاشتين بقياس 12.3 بوصة للعدادات والوسائط، وشاشة ثالثة مخصصة للتحكم بوظائف السيارة الأساسية، إلى جانب أنظمة اتصال حديثة تدعم تحديثات البرمجيات الهوائية، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية من الصدمات، رصد النقاط العمياء.

كيا EV9

أسعار كيا EV9 في السعودية

تطرح كيا EV9 في السعودية بفئتين رئيسيتين، الأولى فئة GT Line 6S 2 بسعر يبلغ 386,731 ريال، بينما تأتي فئة Earth بسعر 357,748 ريال سعودي.