تختار ايه .. تويوتا فورتشنر ام الفاروميو ستلفيو 2026

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: تويوتا فورتشنر و الفاروميو ستلفيو موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ الفاروميو ستلفيو موديل 2026

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

زودت سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2026

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تحصل سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 330 نيوتن/متر، وبها قوة 200 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.7 ثانية .

سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2026

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ تويوتا فورتشنر موديل 2026

تويوتا فورتشنر موديل 2026

تمتلك سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية جانبية، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Immobilizer Key .

محرك تويوتا فورتشنر موديل 2026

تويوتا فورتشنر موديل 2026

تستمد سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي، وبها خزان وقود سعة 80 لتر، وبها قوة 234 حصان، وعزم دوران 376 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا فورتشنر موديل 2026

تويوتا فورتشنر موديل 2026

تباع سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 500 ألف جنيه .

