الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سيتروين C5 أوتوماتيك سعرها 450 ألف جنيه

سيتروين C5 موديل 2017
سيتروين C5 موديل 2017
إبراهيم القادري

ينتشر سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين C5 موديل 2017

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C5 موديل 2017، وتنتمي C5 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سيتروين C5 موديل 2017 الخارجية

سيتروين C5 موديل 2017

تمتلك سيارة سيتروين C5 موديل 2017 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد من النيكل كروم تم تثبيتها اسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك سيتروين C5 موديل 2017

سيتروين C5 موديل 2017

تستمد سيارة سيتروين C5 موديل 2017 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 207 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين C5 موديل 2017 الداخلية

سيتروين C5 موديل 2017

تمتلك مقصورة سيتروين C5 موديل 2017 الكثير من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين .

سعر سيتروين C5 موديل 2017

سيتروين C5 موديل 2017

تباع سيارة سيتروين C5 موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

