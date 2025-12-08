قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
فرص ذهبية للشباب.. وزارة العمل تعن عن وظائف برواتب تصل لـ20 ألف جنيه
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
مع تقلبات الطقس وانخفاض الحرارة.. اعرف أعراض التهاب الجيوب الأنفية وطرق العلاج
طقس الغد: جبهة باردة تجتاح البلاد.. اضطراب الملاحة في المتوسط وأمطار غزيرة تهدد الدلتا
مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف
بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه
غارة أمريكية على مأرب اليمينة.. وأنباء عن مقـ.تل قياديين بتنظيم القاعدة
مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية
تعطيل الدراسة بهذه المحافظات.. تحذيرات جوية عاجلة مع اتساع موجة الأمطار
فصل الكهرباء عن هذه القرى والمناطق بكفر الشيخ.. إليك الأماكن والمواعيد
وظائف وزارة الكهرباء 2025.. التخصصات والشروط وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إم جي تقدم MG U9 موديل 2026 الرياضية.. بتصميم الـ"بيك أب"

إم جي MG U9
إم جي MG U9
صبري طلبه

تواصل إم جي الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا في عالم السيارات، بعد الكشف عن MG U9 موديل 2026، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية وتحديدًا فئة الـ" بيك أب"، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن أنظمة الحماية والأمان إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

الأداء الفنية لسيارة MG U9 ومنظومة الدفع 

تعتمد MG U9 على محرك ديزل تيربو بسعة 2.5 لتر من أربع أسطوانات، حيث يقدم قوة تبلغ 160 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 520 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

إم جي MG U9

كما تعتمد السيارة من الناحية الفنية على نظام دفع رباعي جزئي يتيح اختيار النطاق المنخفض عند السير في المناطق الجبلية والممرات الوعرة،  كما توفر المركبة ثلاثة أنماط قيادة مخصصة للطرق الوعرة، مثل الطين والرمال والثلج.

إم جي MG U9

تجهيزات وفئات إم جي MG U9

تقدم MG نسختها U9 بعدد من الفئات تتضمن جنط قياس 18 بوصة، ومصابيح LED أمامية وخلفية، إضافة إلى نظام دخول وتشغيل دون مفتاح، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه مماثلة في الحجم تدعم الاتصال اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto، ومقاعد مكسوة بجلد صناعي، إلى جانب نظام تكييف مزدوج المنطقة.

إم جي MG U9

وتقدم الفئة الأعلى تجهيزًا بجنوط تتراوح بين 19 و20 بوصة، وزجاجاً أمامياً عازلاً للصوت ومرآة وسطية ذاتية التعتيم، مقود مدفأ ومقعد راكب يتحرك كهربائياً، إلى جانب مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدفئة، وشاحن هاتف لاسلكي ونظام ملاحة، مقصورة مكسوة بالجلد الكامل، مقاعد أمامية بتهوية ووظيفة التدليك، مع مقعد سائق كهربائي بثماني وضعيات، باب خلفي كهربائي قابل للطي بثلاث مراحل.

إم جي MG U9 MG U9 موديل 2026 سيارة MG U9 سيارة سيارة MG U9 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

سرطان الرئة

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بسرطان الرئة

كرات اللحمة

طريقة عمل كرات اللحمة السويدية زي المطاعم الفخمة

نزلات البرد

طرق الوقاية من نزلات البرد

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد