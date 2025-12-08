إم جي تقدم MG U9 موديل 2026 الرياضية.. بتصميم الـ"بيك أب"

تواصل إم جي الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا في عالم السيارات، بعد الكشف عن MG U9 موديل 2026، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية وتحديدًا فئة الـ" بيك أب"، مع باقة من التجهيزات، والتي تتضمن أنظمة الحماية والأمان إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم.

الأداء الفنية لسيارة MG U9 ومنظومة الدفع

تعتمد MG U9 على محرك ديزل تيربو بسعة 2.5 لتر من أربع أسطوانات، حيث يقدم قوة تبلغ 160 كيلوواط مع عزم دوران يصل إلى 520 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.

إم جي MG U9

كما تعتمد السيارة من الناحية الفنية على نظام دفع رباعي جزئي يتيح اختيار النطاق المنخفض عند السير في المناطق الجبلية والممرات الوعرة، كما توفر المركبة ثلاثة أنماط قيادة مخصصة للطرق الوعرة، مثل الطين والرمال والثلج.

إم جي MG U9

تجهيزات وفئات إم جي MG U9

تقدم MG نسختها U9 بعدد من الفئات تتضمن جنط قياس 18 بوصة، ومصابيح LED أمامية وخلفية، إضافة إلى نظام دخول وتشغيل دون مفتاح، ولوحة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة ترفيه مماثلة في الحجم تدعم الاتصال اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto، ومقاعد مكسوة بجلد صناعي، إلى جانب نظام تكييف مزدوج المنطقة.

إم جي MG U9

وتقدم الفئة الأعلى تجهيزًا بجنوط تتراوح بين 19 و20 بوصة، وزجاجاً أمامياً عازلاً للصوت ومرآة وسطية ذاتية التعتيم، مقود مدفأ ومقعد راكب يتحرك كهربائياً، إلى جانب مقاعد أمامية مزودة بخاصية التدفئة، وشاحن هاتف لاسلكي ونظام ملاحة، مقصورة مكسوة بالجلد الكامل، مقاعد أمامية بتهوية ووظيفة التدليك، مع مقعد سائق كهربائي بثماني وضعيات، باب خلفي كهربائي قابل للطي بثلاث مراحل.