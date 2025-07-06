تحت المليون.. سعر إم جي ZS موديل 2025 بحالة كسر الزيرو

ظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لا يتعدى 7000 كم، وبحالة الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، فئة كمفورت.

وننصح جميع الراغبين في فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية متابعة متوسط الاسعار بمختلف الحالات والفئات، بالإضافة إلى اجراء كل عمليات الفحص الشامل، والتي تتضمن الحالة الفنية، إلى جانب الكشف الهيكلي المفصل.

إم جي ZS موديل 2025

مواصفات السيارة إم جي ZS موديل 2025

تعتمد السيارة إم جي ZS موديل 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، 4 غيار، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 119 حصانًا، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

إم جي ZS موديل 2025

وتتسارع إم جي ZS موديل 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 10.9 ثانية، ومتوسط استهلاك من الوقود بنسبة 5.8 لتر/100 كيلومتر.

ابرز تجهيزات إم جي ZS موديل 2025

وتحتوي السيارة إم جي ZS موديل 2025 على مجموعة من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، نوافذ كهربائية، قفل مركزي، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف.

إم جي ZS موديل 2025

كما تحتوي إم جي ZS موديل 2025 على وسائد هوائية AIRBAGS للحماية، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إيموبليزر مانع للسرقة، إنذار.