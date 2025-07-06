سعر ومواصفات هيونداي كونا 2025 في الإمارات.. بتصميم رياضي

تقدم شركة هيونداي الكورية الجنوبية، عددا من الإصدارات المتنوعة داخل السوق الإماراتي للسيارات، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم ومنها الفئة الرياضية الكروس أوفر، أبرزها السيارة كونا 2025، والتي تبدأ أسعارها من 71 ألف درهم.

محرك هيونداي كونا 2025

تعتمد السيارة هيونداي كونا 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصانًا، و180 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وبتقنيات الجر الأمامي.

هيونداي كونا 2025

أداء هيونداي كونا 2025

تصل السيارة هيونداي كونا 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 194 كيلومتر في الساعة، وتستغرق مدة زمنية قدرها 10 ثواني، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، واستهلاك للوقود بمعدل 7.5 لتر لكل 100 كم.

هيونداي كونا 2025

أبرز تجهيزات هيونداي كونا 2025

تضم السيارة هيونداي كونا 2025 وسائد هوائية متقدمة مع فرامل ABS و EBD، وخاصية فتح وغلق السيارة دون استخدام مفتاح، بالإضافة إلى بصمة داخلية، نظام صوتي ترفيهي، كاميرا للمتابعة والرصد، مرايات جانبية كهربائية، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية مثل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

هيونداي كونا 2025

وتحتوي السيارة هيونداي كونا 2025 على مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف بانوراما، بينما ترتكز على جنوط رياضية ذات مظهر أنيق، وأبعاد خارجية بلغت 4.165 م للطول الكلي، و1.801 م للعرض، وبارتفاع 1.565 م، إلى جانب حزمة من المصابيح الأمامية بتقنية LED.

أسعار السيارة هيونداي كونا 2025

تبدأ أسعار السيارة هيونداي كونا 2025 في السوق الإماراتي من 71 ألف درهم، إلى 80 ألف درهم إماراتي.