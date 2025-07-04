أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. بالأسعار

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري، هي جملة يبحث عنها الكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، حيث يشكل عنصر السعر أهمية كبيرة، بحسب الميزانية الخاصة بكل شخص، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية وعناصر التصميم الخاصة بكل إصدار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"، أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري بين موديلات 2025 و2026.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

تستمد السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وقوة إجمالية 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيكي الأداء، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، ويتراوح سعر السيارة في مصر بين 675,000 جنيه و 755,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت 2025 بمحرك سعة 1000 سي سي "تيربو" 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعاتCVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة في مصر من 699,000 جنيه إلى 799,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتتراوح أسعار السيارة في مصر بين 799,900 جنيه و 930,000 جنيه.

إم جي 5

إم جي 5

تضم سيارة إم جي 5 موديل 2026 محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم في مصر بسعر يبلغ 950,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تقدم السيارة نيسان صني 2026 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من عزم الدوران، مع نوعين من نواقل الحركة “الأول” 5 غيارات مانيوال، و"الثاني" 4 غيارات أوتوماتيكي الأداء، وبأسعار تتراوح بين 645,000 جنيه و 810,000 جنيه.