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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
عزة عاطف

أعلنت شركة ستيلانتيس رسميًا عن إعادة إحياء قسم SRT (Street and Racing Technology)، بعد توقفه لعدة سنوات، في خطوة تعد بمثابة “الرجوع إلى الجذور”.

في محاولة لإعادة كسب ثقة عشاق الأداء العالي الذين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد وقف إنتاج محرك هيمي V8 الأسطوري، ومحاولة الشركة تسويق السيارات الكهربائية على أنها "عضلية".

ماذا يعني هذا الإعلان لمحبي دودج وكرايسلر؟

لطالما كان اسم SRT مرادفًا للقوة الخارقة والتصميم العدواني، بدءًا من سيارات مثل Neon SRT-4 وصولًا إلى الأسطورة SRT Viper. 

ولكن منذ حلّ القسم في عام 2021، تراجعت هذه الهالة شيئًا فشيئًا، وباتت Durango Hellcat هي آخر السيارات التي تحمل هذا الاسم.

الآن، تعلن ستيلانتيس أن SRT سيعود رسميًا، بقيادة أحد أشهر الشخصيات في عالم السيارات الأميركية تيم كونيسكيس، الرجل الذي يقف خلف إطلاق سيارات أسطورية مثل Challenger SRT Demon 170. 

وسيكون هذا القسم مسؤولًا عن أداء السيارات، وتطوير القطع عالية الأداء، والمشاركة في السباقات، بالإضافة إلى إعادة توجيه سيارات الأداء الكهربائي بشكل أكثر واقعية وحماسة.

المهام الجديدة لقسم SRT بعد إحيائه

وفقًا للبيان الرسمي، ستُعهد إلى SRT المهام التالية:

  • الإشراف على قطع غيار الأداء Direct Connection
  • إدارة برامج السباقات الخاصة بعلامات: دودج، كرايسلر، جيب، ورام
  • العودة إلى سباقات NHRA (سباقات التسارع)
  • مشاركة رام في سباقات ناسكار للشاحنات عام 2026

الأنظار الآن تتجه نحو ما قد تقدمه SRT من سيارات في الحقبة الكهربائية. 

فبينما لا يزال بعض محبي دودج يشعرون بخيبة الأمل تجاه اختفاء محرك V8، فإن هناك آمالًا كبيرة في أن يتمكن فريق SRT المعاد تشكيله من تطوير سيارات كهربائية بأداء حقيقي وصوت يرضي عشاق القوة، خصوصًا مع التقنيات الجديدة التي يُتوقع أن تكون جزءًا من المنتجات القادمة.

كل الاحتمالات واردة، فمع فريق جديد بقيادة شخص مثل كونيسكيس، وخطة لتوحيد المهندسين الأفضل من أقسام التطوير والديناميكا وأنظمة الدفع، يمكن أن يكون المستقبل مليئًا بالمفاجآت.

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