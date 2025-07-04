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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيري تيجو 7 موديل 2024 كسر زيرو .. أعلى فئة بأرخص سعر

شيري تيجو 7
شيري تيجو 7
صبري طلبه

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي قدمت في السوق المصري، وذلك ضمن طرازات الـ SUV، حيث تمكنت من اكتساب شعبية كبيرة نسبة إلى التصميم، والتجهيزات الفنية والتقنية.

وظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بقيمة سعرية قدرها 890 ألف جنيه، للفئة عالية التجهيزات هاي لاين، تحت مفهوم كسر الزيرو.

شيري تيجو 7 

ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو بحالة كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، أو الهيكلية، سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار بشكل مفصل.

مواصفات شيري تيجو 7 

تأتي السيارة شيري تيجو 7 بمحرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه أن يضخ قوة 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG، واستهلاك للوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 7 

تضم السيارة شيري تيجو 7، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية قابلة للطي، إضاءة LED، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مقاعد من الجلد، قفل مركزي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي.

زودت السيارة بفتحة سقف بانوراما، جنوط رياضية 18 بوصة، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية بلغت 4505 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ  1837، وبارتفاع يقدر بحوالي 1670 مم، وخلوص أرضي بنسبة 210 مم، مع مصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

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