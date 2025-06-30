5 سيارات سيدان من العلامة الصينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع بحسب الموديلات، أو التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب اختلاف التصميمات ومنها إصدارات السيدان، واستطاعت هذه الفئة تحقيق شعبية كبيرة في الأسواق المختلفة سواء عالميًا أو محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان من العلامة الصينية في مصر

بايك U5 PLUS

بايك U5 PLUS

تقدم السيارة بايك U5 PLUS موديل 2025 بسعر يتراوح بين 799,900 جنيه و 899,900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج 11 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

إم جي 5

إم جي 5

تقدم السيارة إم جي 5 موديل 2026 بسعر يبلغ 950 ألف جنيه، و تعتمد من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء.

جي اي سي امباو

جي اي سي امباو

تبدأ أسعار السيارة جي اي سي امباو 2025 من 1,165,000 جنيه إلى 1,425,000 جنيه، وتأتي هذه السيارة بقدرات فنية تتضمن محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 170 حصانًا، و270 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء.

جاك J7

جاك J7

يبلغ سعر السيارة جاك J7 موديل 2025 نحو 998 ألف جنيه للفئة الأولى، و 1,019,900 جنيه للفئة الثانية، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 150 حصانًا، و210 نيوتن متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

إم جي 6

إم جي 6

تتراوح أسعار السيارة إم جي 6 موديل 2026 بين 1,280,000 جنيه و 1,300,000 جنيه، زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 169 حصانًا، و250 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 7 ثواني.