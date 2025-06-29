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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارة فرنسية موديل 2021 أوتوماتيك.. بأقل سعر من فئتها

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه
صبري طلبه

تعتبر السيارة ستروين سي إليزيه من ابرز السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية في مصر، حيث تكتسب شعبية كبيرة في سوق المستعمل، نسبة إلى سعرها الاقتصادي مقارنة بإصدارات اخرى، ولعل أبرز ما يميزها هو الطابع الأوروبي الخاص بها.

وظهرت السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبدأ من 620 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح بمراجعة متوسط الاسعار عند شراء أي سيارة ترغب في شرائها، إلى جانب أهمية الفحص الفني الشامل.

ستروين سي اليزيه 

تجهيزات سيارة ستروين سي اليزيه 

تحتوي السيارة ستروين سي اليزيه على فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني EBD، بالإضافة إلى أقفال مركزية للأبواب، ريموت تحكم، إنذار، إيموبليزر مانع السرقة، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية تتعلق بالسائق والراكب الأمامي.

تضم السيارة ستروين سي اليزيه تجهيزات أخرى منها، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، مرايات جانبية كهربائية، مدخل AUX و USB، بالإضافة إلى مصابيح ضباب، وجنوط ذات تصميم أنيق، مع واجهة أمامية حادة الشكل.

تعتمد السيارة ستروين سي اليزيه على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تحتاج السيارة ستروين سي اليزيه مدة زمنية تقدر بـ 12.7 ثانية للتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى 7 لترات عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

ستروين سي اليزيه 
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