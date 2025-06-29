أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات SUV تحمل العلامة الفرنسية.. تويوتا كورولا 2025 سعر كسر الزيرو.. أغلى سيارة في تاريخ كاديلاك

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

بقوة 495 حصانًا.. نيسان تكشف النقاب عن باترول 2026 الجديدة

تواصل نيسان اليابانية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقاب عن الأيقونة باترول نيسمو موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تويوتا كورولا 2025 فتحة سقف.. كسر زيرو "كم سعرها"؟

رصدت السيارة تويوتا كورولا 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، وبحالة الفبريكا بالكامل بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 2000 كيلومتر، وبسعر يبلغ مليون و550 للفئة سمارت عالية التجهيزات.

كاديلاك سيليستيك الجديدة كليًا.. الأفخم في تاريخ العلامة وبسعر مذهل

يبدو أن كاديلاك على موعد من كتابة فصل جديد لتاريخها العريق، بعد أن بدأت عمليات تسليم سيارتها سيليستيك الفاخر في الولايات المتحدة، والتي تعد هي الأغلى سعرًا في تاريخ العلامة الأمريكية.

5 سيارات SUV تحمل العلامة الفرنسية في مصر.. الأولى مجمعة محليًا

يضم السوق المصري الكثير من السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية، ابرزها بيجو وستروين ورينو، جميعهم يقدم عدد متنوع من الإصدارات، باختلاف القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع عناصر التصميم ومنها الفئة الرياضية SUV والكروس أوفر أيضا.

أسعار جيلي GX3 PRO موديل 2025 في السعودية.. الأرخص من فئتها

تقدم جيلي الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سيارتها داخل السوق السعودي، منها GX3 PRO، والتي تعد الارخص من نوعها ضمن موديلات 2025، عن الفئة الرياضية صغير الحجم بتصميم الكروس أوفر الشهير.

شيري تيجو 8 برو 2023 الفئة الأولى .. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة شيري تيجو 8 برو من أبرز السيارات الرياضية التي قدمت في السوق المصري، وذلك عن الفئة متعددة الاستخدام SUV، وانطلقت هذه السيارة عبر باقة من التجهيزات والفئات المتنوعة منها الفئة الأولى.