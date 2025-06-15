كاديلاك ليريك V الرياضية.. بقوة 615 حصانا مع تسارع مذهل

تعزز كاديلاك من تواجدها عالميًا؛ بعد أن أطلقت سيارتها الجديدة ليريك V، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الفاخرة، حيث تقدم بمجموعة من التجهيزات عالية الأداء، إلى جانب القدرات الفنية القوية.

تسارع السيارة كاديلاك ليريك V

تصل السرعة القصوى للسيارة كاديلاك ليريك V إلى 230 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق السيارة حوالي 3.3 ثانية فقط، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

كاديلاك ليريك V

القدرات الفنية للسيارة كاديلاك ليريك V

تأتي هذه القدرات المذهلة في التسارع معتمدة على زوج من المحركات الكهربائية المميزة، بقوة إجمالية قدرها 452 كيلووات ما يعادل 615 حصانًا، و880 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبالطبع مع قدرات أوتوماتيكية الأداء.

كاديلاك ليريك V

تصميم رياضية لسيارة كاديلاك ليريك V

تأتي السيارة كاديلاك ليريك V بمظهر خارجي عصري، ضمن فئة الـ SUV متعدد الاستخدام، حيث تضم السيارة عجلات رياضية من المعدن الخفيف قياسها 22 بوصة، مع مصد أمامي معدل ولمسات خلفية تزين من المظهر الرياضية وتطعيمات من الكربون فايبر.

كاديلاك ليريك V

تجهيزات في انظمة التعليق ومدى سير مميز

تتمتع السيارة كاديلاك ليريك V بمُمتصَّات تصادم رياضية مع أنظمة تعليق متطورة، منها نظام تعليق منخفض الخلوص الأرضي، ونظام توجيه أكثر مباشرة، بينما زودت السيارة ببطارية سعة 91 كيلووات ساعة، وبهذه القدرات يمكن للسيارة أن تصل إلى مدى مميز للسير يقدر بحوالي 470 كيلومترًا للشحنة الواحدة.