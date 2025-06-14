أشهر 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري..اعرف أحدث الأسعار

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، التي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التصميم والمساحة الرحبة مع الارتفاع المناسب، إلى جانب تنوع الموديلات والتجهيزات.



ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، أسعار ومواصفات أشهر 5 سيارات رياضية في السوق المصري ضمن موديلات 2025.



كيا سبورتاج

1 - كيا سبورتاج

زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، ويمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وبناقل حركة من طراز DCT أوتوماتيكي الأداء 7 غيارات.

تبدأ أسعار كيا سبورتاج موديل 2025 من 1,799,900 جنيه إلى 2,274,900 جنيه.

هيونداي توسان

2 - هيونداي توسان

تأتي السيارة هيونداي توسان 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، مقترن بناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك، ويستطيع محرك السيارة إنتاج قوة قدرها 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تتراوح أسعار السيارة هيونداي توسان 2025 بين 1,650,000 جنيه و 2,350,000 جنيه.

إم جي RX5 PLUS

3 - إم جي RX5 PLUS

تستمد السيارة إم جي RX5 PLUS من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك.

تقدم السيارة بسعر 1,500,000 جنيه، وتزيد الفئة الثانية نحو 50 ألف جنيه لتصل إلى 1,550,000 جنيه.

جيتور داشينج

4 - جيتور داشينج

تنطلق السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 و1600 سي سي، بقوة تتراوح بين 156 و197 حصانًا، مع ناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك طراز DSG، وتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

تقدم السيارة جيتور داشينج موديل 2025 بأسعار تبدأ من 1,409,000 جنيه وصولاً إلى 1,639,000 جنيه.

بيجو 3008

5 - بيجو 3008

تستمد السيارة بيجو 3008 موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانًا، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات.

تبدأ أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2025 من 2,199,990 جنيها إلى 2,459,990 جنيها.