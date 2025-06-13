سيارة أوتوماتيك 2021 هاتشباك.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة سوزوكي سويفت من أشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وقدمت السيارة في السوق المصري للسيارات المستعملة بعدد كبير ومتنوع من الموديلات منها إصدارات 2021.

ورصدت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 في سوق المستعمل بسعر يبدأ من 650 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل، وضمن طرازات الفئة الثانية عالية التجهيزات، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة لأهمية الفحص الكامل، ومراجعة متوسط الأسعار.

ماذا تقدم سوزوكي سويفت موديل 2021

الأداء الخاص بالسيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 يجعلها تنتمي إلى الفئة الاقتصادية، حيث تمتلك محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 84 حصانًا، و113 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

سوزوكي سويفت موديل 2021

وتستمد السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 5 سرعات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، والقدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية.

سوزوكي سويفت موديل 2021

أبرز تجهيزات السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021

تضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 مجموعة من التجهيزات أبرزها، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني الخاص بالفرامل EBD.

سوزوكي سويفت موديل 2021

وتضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2021 بلوتوث، منفذ USB، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية، شبكة باللون الأسود متعددة المقاطع، وقياسات هيكلية تقدر بـ 3860 مم للطول الكلي، و1735 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1520 مم.