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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسطورة السرعة البريطانية.. تاريخ مميز يحمل اسم ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
صبري طلبه

تُعد شركة ماكلارين واحدة من أبرز مصنعي السيارات الرياضية والفائقة حول العالم، واحد أعمدة رياضة الفورمولا 1 عالميًا، حيث يرتبط اسمها بالقوة والأداء المميز من ناحية التسارع والانطلاق.

تاريخ عريق وراء أشهر سيارات السرعة 

أسست الشركة على يد المهندس والمتسابق النيوزيلندي بروس ماكلارين، وتحديدًا في عام 1963 بإنجلترا، لتبدأ رحلتها كفريق سباقات في الفورمولا 1، قبل أن تتحول لاحقًا إلى واحدة من أقوى العلامات التجارية في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء.

كان الهدف من تأسيس علامة ماكلارين هو التحدي وتغيير فلسفة السرعة في عالم سيارات السباقات، وهي فلسفة ما زالت حاضرة بقوة في كل طراز تنتجه الشركة حتى اليوم.

سيارات ماكلارين

في عام 1981، أحدثت ماكلارين نجاحًا مذهلًا في عالم الفورمولا 1 بإدخال أول هيكل سيارة من ألياف الكربون، وهي تقنية لا تزال تُستخدم حتى اليوم في صناعة السيارات الرياضية والفائقة.

وفي عام 1992، أطلقت الشركة أيقونتها الأسطورية  McLaren F1، والتي كانت في وقتها أسرع سيارة إنتاج تجاري في العالم، وظلت لسنوات طويلة معيارًا للسرعة والتصميم العبقري.

اقوى سيارات ماكلارين وسيينا تتصدر المشهد

تقدم ماكلارين عدد كبير من السيارات في الأسواق العالمية والعربية، ابرزها السيارة ماكلارين سيينا والتي يتجاوز سعرها حاجر المليون دولار، وتمتلك هذه السيارة قدرات عالية الاداء من ناحية التسارع، حيث تستمد قوتها من محرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 800 حصانًا.

ماكلارين 765LT

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية فقط، تنافسها السيارة ماكلارين 765LT، والتي تنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية، مع قوة إجمالية تقدر بـ 755 حصانًا، و800 نيوتن متر من عزم الدوران، مع محرك سعة 4000 سي سي.

ومن أبرز الاصدارات التي قدمت من ماكلارين هي السيارة Artura Spider، التي تنطلق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 3 ثواني فقط، مع قدرات فنية تتضمن محرك 6 سلندر، سعة 3000 سي سي، بقوة 700 حصانًا، و720 نيوتن متر من عزم الدوران.

ماكلارين 765LT
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