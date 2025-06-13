أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري..سعر كيا سبورتاج TOP LINE كسر زيرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

أرخص سيارة من هيونداي في مصر.. أسعار كسر الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الطرازات المتنوعة، ومنها إصدارت العلامة الكورية هيونداي، ومن أبرز هذه السيارات هي اكسنت RB، والتي تتصدر قائمة أرخص سيارات السيدان المقدمة في سوق المستعمل عن فئة السيدان بين موديلات 2024.

بي واي دي تطلق نسختها Atto 2 الكهربائية الجديدة.. صور

اطلقت بي واي دي عملاق تصنيع السيارات الصينية، نسختها الجديدة Atto 2، حيث تواصل من تعزيز تواجدها في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وتقدم السيارة بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية، مع باقة من التجهيزات.

كيا سبورتاج TOP LINE كسر زيرو 2025.. كم سعرها؟

تنتمي السيارة كيا سبورتاج إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد من أشهر السيارات الكورية الجنوبية من عائلة الـ SUV، التي طرحت في الأسواق العالمية والمحلية، إلى جانب أسواق المستعمل و"كسر الزيرو".

أرخص 5 سيارات صينية في السوق المصري.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب بلد المنشأ، ومنها إصدارات الصانع الصيني، الذي تمكن من وضع بصمة واضحة عالميًا ومحليًا في مجال السيارات.

شاهد.. كاديلاك أوبتيك V موديل 2026

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك اوبتيك V موديل 2026، وتنتمي اوبتيك V لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .