مواصفات كيا سورينتو 2025 الـ suv الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

كيا سورينتو موديل 2025

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كيا سورينتو موديل 2025، وتنتمي سورينتو لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

تأتى سيارة كيا سورينتو موديل 2025 في سوق السيارات المصري بطول 4815 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1695 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

محرك كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة كيا سورينتو موديل 2025 يصل إلى 67 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 230 حصان، بها عزم دوران 350 نيوتن/متر .

وسائل الأمان بـ كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

تمتلك سيارة كيا سورينتو موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP .

مواصفات كيا سورينتو موديل 2025

كيا سورينتو موديل 2025

تحتوي سيارة كيا سورينتو موديل 2025 على الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها باور ستيرنج، وبها ريموت كنترول، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها مرايات كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها كراسي كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس .

كيا سورينتو موديل 2025

بالاضافة إلى ان سيارة كيا سورينتو موديل 2025 بها، فرش مقاعد من الجلد، وبها فتحة سقف، ونظام اقفال الابواب تعمل باللمس، وتكييف، وبها قفل مركزى للابواب، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها سبويلر خلفي، وبها مقاعد كهربائية، ومثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة .