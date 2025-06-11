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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| بنتلي بينتايجا سبيد 2026

بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026
بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة بنتلي عن طرازها الجديد بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026، وتنتمي بينتايجا سبيد لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة 

محرك بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

تستمد سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 641 حصان، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة 

تتسارع سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 3.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 310 كم/ساعة .

مواصفات بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026

سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة 

تمتلك سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية جديدة مقاس 23 بوصه مصنوعة من الألومنيوم الخفيف بتصميم سداسي الأضلاع يمنح السيارة حضور أكثر رياضية، وبها فرامل كاربون سيراميك ضخمة خلف العجلات لضمان قدرة كبحٍ استثنائية واستقرارٍ في درجات الحرارة العالية عند الاستخدام العنيف.

سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة 

بالاضافة إلى ان سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 بها، مصابيح LED أمامية وخلفية مع تصميمٍ حاد يبرز شبك التهوية الأمامي بعلامة Speed الحمراء المتوهجة، وبها وضعية Drift Mode جديدة تتيح للسائق التحكم بمعدل انزلاق العجلات الخلفية بشكل محكوم عبر ضبط توزيع عزم الدوران ونظام الثبات الإلكتروني.
 

سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026 الجديدة 


ويوجد بـ سيارة بنتلي بينتايجا سبيد موديل 2026، مقاعد جلدية مكسوة بأرقى أنواع الجلد النابا، وبها تطريز Speed الأحمر، ووسائد جانبية داعمة لتحقيق الثبات في المنعطفات، وبها لوحة عدادات رقمية بالكامل مقاس 12.0 بوصه قابلة للتخصيص، تعرض معلومات القياس الرئيسية مثل السرعة وخرائط توزيع العزم، وبها شاشة معلومات وترفيه وسطية مقاس 10.9 بوصه، وبها نظام Bentley Infotainment UI الذي يقدم خرائط ملاحة دقيقة، وبها اتصال ابل كار بلاي و اندرويد اوتو اللاسلكيين، وبها تفاصيل كربونية، ولمسات معدنية فاخرة حول المقصورة، وبها سقف من ألياف الكربون خفيفة الوزن.

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