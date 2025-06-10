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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماكلارين 750S إصدار خاص من 50 نسخة فقط

ماكلارين 750S
ماكلارين 750S
صبري طلبه

تواصل ماكلارين من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد إطلاق إصدار محدود يقدر بحوالي 50 نسخة فقط من الأيقونة 750S، والتي تعد واحدة من أقوى السيارات الخارقة في العالم، والتي استطاعت أن تحظى بجماهيرية كبيرة وسط محبي التسارع والانطلاق.

يأتي الإصدار المحدود تخليدًا للذكري الـ 30 لفوز ماكلارين F1 جي تي ار بسباق Le Mans، ولكي يتميز هذا الإصدار، جاءت النسخ الجديدة مستوحاة من شخصية سيارات السباقات، حيث تزينت ببعض التفاصيل الخاصة بها، إلى جانب تمتعها بقدرات فنية عالية الأداء.

ماكلارين 750S

محرك السيارة ماكلارين 750S والقوة المتوقعة 

تشير بعض التقارير العالمية أن سيارة ماكلارين 750S سوف تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي توين تيربو، ومن المتوقع أن يستطيع هذا المحرك ضخ قوة قدرها 740 حصانًا، و800 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

ماكلارين 750S

ويأتي المحرك الجديد بفارق 20 حصانًا عن الاصدار القياسي، حيث يضخ محرك السيارة 720 حصانًا، أما عن السرعة القصوى للسيارة فهي تتخطى حاجز الـ 330 كيلومتر، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية.

ماكلارين 750S

تصميم رياضي لسيارة ماكلارين 750S الخارقة 

تمتعت السيارة ماكلارين 750S بتصميم رياضي مميز، حيث تمتعت السيارة بمقاعد تعبر عن هذه السمة، بالإضافة إلى شعارات LM ناحية مسند الرأس، و ابواب مغطاه باللاكنترا وكذلك لوحة القيادة، مع لمسات مصنوعة من الكاربون فايبر، وعجلات رياضية خفيفة الوزن، جناح خلفي مرتفع، مصابيح حادة الشكل.

ماكلارين 750S
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