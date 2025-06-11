بها تكنولوجيا حديثة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

كاي ي اكس 7 موديل 2026

وتتوافر هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، كاي ي اكس 7 موديل 2026، وتنتمي ي اكس 7 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تأتى سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1955 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تستمد سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 60 لترا، وعزم دوران 290 نيوتن/متر .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

زودت سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبهال نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه .

مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026

كاي ي اكس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وبها ريموت كنترول، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وكراسي كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها نظام اقفال الابواب تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها جنوط رياضية، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وكاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها إنذار ضد السرقة .