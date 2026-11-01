الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 47 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن قواتها اعترضت ودمرت 47 طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء مناطق روسية خلال 12 ساعة.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه "خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلجورود، ونيجني نوفجورود، وكورسك، وكالوغا، وتولا، وفورونيج، وسمولينسك، وروستوف، وموسكو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية لصالح القوات الأوكرانية، وذلك أثناء إبحارها على بعد 16 كيلو متراً جنوب شرقي مدينة أوديسا.