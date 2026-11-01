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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون إصابات.. سقوط بقايا صاروخ مجهول المصدر في منطقة القصير بريف حمص

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت قناة الإخبارية السورية بسقوط بقايا صاروخ مجهول المصدر في منطقة القصير بريف حمص دون وقوع إصابات.

كما أشارت الإخبارية السورية في وقت لاحق من اليوم إلى سماع صوت انفجار بريف درعا الشرقي.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القوات المسلحة الأردنية، يوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية جوية استهدفت مواقع في جنوب سوريا، ردًا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنازة بكنيسة حمود في محافظة الكرك، الجمعة الماضي. 


وذكرت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن مقاتلات سلاح الجو الملكي نفذت عملية نوعية أطلقت عليها اسم «الردع الأردني، حمود»، استهدفت عددًا من أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري، مشيرة إلى ارتباط منفذي هجوم الكنيسة بهذه التنظيمات.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن تدمير عدد من المواقع والآليات التابعة للتنظيمات الإرهابية، فضلًا عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها، دون تحديد حصيلة دقيقة للخسائر البشرية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية عزمها مواصلة التصدي لأي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة مواطنيه، والمضي قدمًا في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية أمن البلاد واستقرارها.

سوريا منطقة القصير ريف حمص القوات المسلحة الأردنية

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