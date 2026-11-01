الأردن يحبط تهريب مليوني حبة مخدرة قادمة من سوريا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، إحباط محاولة تهريب نحو مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا، في عملية أمنية جاءت بعد أيام قليلة من إعادة فتح المعبر، عقب إغلاقه على خلفية غارات جوية أردنية استهدفت مواقع في جنوب سورية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، إن إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجمارك والأجهزة الأمنية، تمكنت من ضبط الشحنة قبل دخولها الأراضي الأردنية، بعد الاشتباه في مركبة شحن وردت بشأنها معلومات مسبقة.

مخابئ سرية داخل شاحنة

وأوضح البيان أن عمليات التفتيش الدقيق كشفت عن وجود مليوني حبة مخدرة مخبأة داخل مخابئ سرية أُعدت خصيصاً داخل جسم المركبة، مشيراً إلى أن الشحنة كانت معدة لإعادة تهريبها إلى إحدى دول الجوار.

وأكدت السلطات بدء التحقيقات لكشف ملابسات القضية والجهات المتورطة في محاولة التهريب.

توترات أمنية على الحدود الأردنية السورية

وتأتي العملية في ظل تطورات أمنية متلاحقة على الحدود بين الأردن وسورية، حيث أُغلق معبر نصيب السوري، المقابل لمعبر جابر الأردني، يوم 27 أكتوبر، مع تعليق حركة المسافرين والشاحنات في الاتجاهين، عقب غارات جوية أردنية استهدفت مواقع في محافظتي درعا والسويداء، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، وفق المعلومات الواردة.

وأُعيد فتح المعبر بعد اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني، أكد خلاله الجانبان أهمية احتواء التوترات وعدم السماح بانعكاسها على العلاقات الثنائية.

إحباط تسلل مجموعة مسلحة من سوريا

وكان الجيش الأردني قد أعلن، السبت، إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تضم 14 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأردن، عقب اشتباك مع قوات حرس الحدود.

ويعد معبر جابر، المقابل لمعبر نصيب السوري، أحد أهم المنافذ البرية بين البلدين، ويمثل شرياناً رئيسياً لحركة التجارة والشاحنات والمسافرين، كما يشكل ممراً مهماً لنقل البضائع باتجاه الأردن ودول الخليج.

