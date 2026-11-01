سوريا.. إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة بانياس

نقلت وكالة الانباء السورية سانا عن مصدر في الاستخبارات العامة السورية، قوله إنه تم إحباط مخطط إرهابي لاستهداف مصفاة بانياس.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية جوية استهدفت مواقع في جنوب سوريا، ردًا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جنازة بكنيسة حمود في محافظة الكرك، الجمعة الماضي.

وذكرت القوات المسلحة الأردنية، في بيان، أن مقاتلات سلاح الجو الملكي نفذت عملية نوعية أطلقت عليها اسم «الردع الأردني، حمود»، استهدفت عددًا من أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري، مشيرة إلى ارتباط منفذي هجوم الكنيسة بهذه التنظيمات.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن تدمير عدد من المواقع والآليات التابعة للتنظيمات الإرهابية، فضلًا عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها، دون تحديد حصيلة دقيقة للخسائر البشرية.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية عزمها مواصلة التصدي لأي تهديد يستهدف أمن الأردن وسلامة مواطنيه، والمضي قدمًا في مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية أمن البلاد واستقرارها.