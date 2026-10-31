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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تدرس الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي.. تحرك جديد لتعزيز التعاون الأمني والعسكري

سوريا
سوريا
القسم الخارجي

تتجه سوريا إلى دراسة الانضمام إلى اتفاق مكة الدفاعي، في خطوة قد تفتح المجال أمام تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع الدول المشاركة في الاتفاق، وسط تطورات إقليمية متسارعة تشهدها المنطقة.

وأعلن وزير الخارجية السوري أن بلاده تدرس إمكانية الانضمام إلى الاتفاق، وفق ما أوردته صحيفة «عكاظ» السعودية في خبر عاجل، في مؤشر على وجود توجه لمناقشة أطر جديدة للتعاون الدفاعي والعلاقات الأمنية الإقليمية.

وأوضح الشيباني، خلال مشاركته في منتدى «حوار المنامة 2026» بالعاصمة البحرينية، أن هناك مناقشات جارية لتقييم دخول سوريا إلى التحالف، مشيرًا إلى أن بلاده تنظر إلى أمن المنطقة باعتباره منظومة مترابطة، وأن أمن الخليج يمثل جزءًا من الأمن الإقليمي السوري. 

اتفاق دفاعي يجمع السعودية وتركيا وباكستان

ويضم اتفاق مكة الدفاعي المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وجرى توقيعه في أغسطس 2026 بمدينة مكة المكرمة، ويقوم على مبدأ اعتبار أي اعتداء على إحدى الدول الأعضاء اعتداءً على الدول الأخرى، بما يعزز التنسيق والتعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية. 

ويأتي الإعلان السوري في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة، خصوصًا مع تزايد الهجمات التي تستهدف الأراضي والمنشآت السعودية، وما تفرضه من تحديات تتعلق بأمن الحدود وحماية المنشآت الحيوية وتعزيز قدرات الردع.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية السوري أن استقرار المنطقة يرتبط بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما أشار إلى تعرض الأراضي السورية لأكثر من ألف اعتداء إسرائيلي خلال أقل من عامين، وفق تصريحاته في المنتدى. 

ولم تعلن دمشق حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن الانضمام إلى الاتفاق، إذ لا تزال المسألة في مرحلة المشاورات والتقييم، بما يجعل الخطوة المحتملة تطورًا مهمًا في مسار علاقات سوريا الدفاعية والإقليمية خلال المرحلة المقبلة.

سوريا دمشق اسرائيل تل أبيب اخبار سوريا

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