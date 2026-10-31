قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هآرتس: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط تل أبيب للمطالبة بتشكيل حكومة بالتعاون مع الأحزاب العربية
سنتكوم: إعادة توجيه 144 سفينة تجارية لضمان الالتزام بالحصار المفروض على إيران
أحمد موسى: محمد أبو العينين شخصية وطنية ويتم تكريمه عالميا والجميع يحبه بره وجوه مصر
الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في وفاة موظف أممي داخل سجون الفصائل المسلحة باليمن
بعد مباحثات إسطنبول.. زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع تركيا بشأن ممر الحبوب
أحمد موسى: كنت بتعشى مع نشأت الديهي من شهرين وقالي إنه بيفكر يغير اسم قناة تن للقناة العاشرة
روبيو: المحادثات مع إيران مستمرة.. وترامب لم يحسم قرار توجيه ضربة عسكرية جديدة
ضبط سائق ميكروباص لتعطيل الحركة المرورية في سوهاج
48 معتقلاً في بريطانيا بسبب دعم «فلسطين أكشن».. والشرطة تحذر المتظاهرين
أحمد موسى: مصر هي أكبر دولة في أفريقية.. وبوتين شكر الرئيس السيسي على دعمه القمة الأفريقية الروسية
غدا.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 110 مليارات جنيه
تصعيد عسكري متواصل في غزة.. مدفعية الاحتلال تقصف مناطق شرق خان يونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نجاح «Obsession».. كاري باركر يفاجئ الجمهور بفيلم رعب جديد

فيلم Mama Bear
فيلم Mama Bear
تقى الجيزاوي

عاد المخرج كاري باركر إلى تقديم أفلام الرعب القصيرة عبر يوتيوب، من خلال عمله الجديد «Mama Bear»، الذي طرحه حصريًا على قناته «That’s a Bad Idea» يوم 29 ، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلمه «Obsession». 

ويستغرق الفيلم الجديد نحو 5 دقائق، وتولى باركر كتابة أحداثه وإخراجه ومونتاجه، كما يضم في بطولته جون لي ريتشاردسون في دور «فلويد»، وكاتي سارف في شخصية «لاسي»، وإريكا كروز في دور «مسز ويلسون»، وجوشوا سنايدر الذي يجسد شخصية الشبيه.

وأثار العمل فضول متابعي باركر، خاصة مع ملاحظة تشابهات في الأجواء والأسلوب البصري مع فيلم «Obsession»، فيما ربط بعض الجمهور بين عنوان الفيلم القصير وشخصية «بير» التي قدمها مايكل جونستون في العمل السابق، دون تأكيد وجود ارتباط قصصي بين الفيلمين.

وكان «Obsession» قد حقق نجاحًا استثنائيًا في شباك التذاكر، بإيرادات عالمية بلغت نحو 519 مليون دولار، مقابل ميزانية إنتاج تقل عن مليون دولار، كما حظي بإشادات نقدية واهتمام مبكر بأداء إندي نافاريت، التي جسدت شخصية «نيكي»، وارتبط اسمها بحديث عن احتمالات ترشيحها لجوائز الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يُدعى «بير»، يحاول كسب حب «نيكي» بمساعدة لعبة غامضة تُدعى «One Wish Willow»، لكن محاولته لتحقيق رغبته تقوده إلى عواقب مرعبة.

وامتد تأثير نجاح الفيلم إلى مستقبل أبطاله وصناعه، إذ انضمت إندي نافاريت إلى فريق فيلم «X-Men» الجديد من مارفل، لتجسيد شخصية «روج»، بينما حصل باركر على صفقة بقيمة 8 أرقام مع Universal وBlumhouse-Atomic Monster لكتابة وإخراج وإنتاج فيلم رعب أصلي جديد.

في الوقت نفسه، يستعد باركر لطرح فيلمه الروائي المقبل «Anything But Ghosts»، المقرر عرضه في دور السينما يوم 7 مايو 2027، من إنتاج Focus Features وBlumhouse-Atomic Monster.

ويشارك باركر في كتابة الفيلم وإخراجه، بالتعاون مع كوبر توملينسون، الذي يشاركه البطولة أيضًا، إلى جانب فيوليت ماكجرو وكريس رايناخر وبرايس دالاس هوارد وآرون بول.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأشخاص الساعين إلى الشهرة، يقررون خوض تجربة صيد الأشباح، لكن الأمور تنقلب إلى سلسلة من المواقف المرعبة والخارجة عن السيطرة.

كاري باركر Mama Bear Obsession

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

إلغاء شرط الخط الأرضي للحصول على الإنترنت.. مقترح برلماني جديد أمام النواب الثلاثاء

مجلس النواب

التقييمات المدرسية تثير غضب النواب.. وتحذيرات من الضغوط النفسية على التلاميذ وأولياء الأمور

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الذهب

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

إمام عاشور

حقيقة عرض طرابزون سبور لضم إمام عاشور في يناير

محمد صلاح

تحرك عاجل من هاني أبوريدة لإنهاء أزمة محمد صلاح مع منتخب مصر

ياسر إبراهيم

تطور مفاجئ يقرب ياسر إبراهيم ومحمد هاني من الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب

نزل 70 جنيها.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

ترشيحاتنا

نسمة

من شقة شبرا إلى بيت الأحلام بأمريكا.. نسمة تروي تفاصيل 18 عامًا من التضحية تنتهي بالانفصال والطرد| صور

القومي المرأة

"قومي المرأة" يناقش توثيق دور المرأة المصرية في حرب أكتوبر بالسينما والدراما

حديثي الولادة

طبيب يكشف كيفية حماية حديثي الولادة من نزلات البرد

بالصور

خسارة الوزن بعد الخمسين.. خطأ شائع قد يكلفك عضلاتك

خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم
خسارة الوزن بعد سن الخمسين دون إضعاف الجسم

العهد.. القوات المسلحة تنظم الحفل السنوي لشيوخ وعواقل القبائل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية
صورة من الاحتفالية

طريقة عمل سمك البوري في الفرن بالخضار.. وصفة شهية بمذاق مميز

طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار
طريقة سمك البوري في الفرن بالخضار

بالأزرق.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
يسرا

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تروي كواليس مشهدها مع محمد رمضان فى احكي ياشهرزاد.. خاص

صورة من اللقاء

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.. فيديو وصور

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد