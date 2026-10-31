بعد نجاح «Obsession».. كاري باركر يفاجئ الجمهور بفيلم رعب جديد

عاد المخرج كاري باركر إلى تقديم أفلام الرعب القصيرة عبر يوتيوب، من خلال عمله الجديد «Mama Bear»، الذي طرحه حصريًا على قناته «That’s a Bad Idea» يوم 29 ، وذلك بعد النجاح الكبير لفيلمه «Obsession».

ويستغرق الفيلم الجديد نحو 5 دقائق، وتولى باركر كتابة أحداثه وإخراجه ومونتاجه، كما يضم في بطولته جون لي ريتشاردسون في دور «فلويد»، وكاتي سارف في شخصية «لاسي»، وإريكا كروز في دور «مسز ويلسون»، وجوشوا سنايدر الذي يجسد شخصية الشبيه.

وأثار العمل فضول متابعي باركر، خاصة مع ملاحظة تشابهات في الأجواء والأسلوب البصري مع فيلم «Obsession»، فيما ربط بعض الجمهور بين عنوان الفيلم القصير وشخصية «بير» التي قدمها مايكل جونستون في العمل السابق، دون تأكيد وجود ارتباط قصصي بين الفيلمين.

وكان «Obsession» قد حقق نجاحًا استثنائيًا في شباك التذاكر، بإيرادات عالمية بلغت نحو 519 مليون دولار، مقابل ميزانية إنتاج تقل عن مليون دولار، كما حظي بإشادات نقدية واهتمام مبكر بأداء إندي نافاريت، التي جسدت شخصية «نيكي»، وارتبط اسمها بحديث عن احتمالات ترشيحها لجوائز الأوسكار.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يُدعى «بير»، يحاول كسب حب «نيكي» بمساعدة لعبة غامضة تُدعى «One Wish Willow»، لكن محاولته لتحقيق رغبته تقوده إلى عواقب مرعبة.

وامتد تأثير نجاح الفيلم إلى مستقبل أبطاله وصناعه، إذ انضمت إندي نافاريت إلى فريق فيلم «X-Men» الجديد من مارفل، لتجسيد شخصية «روج»، بينما حصل باركر على صفقة بقيمة 8 أرقام مع Universal وBlumhouse-Atomic Monster لكتابة وإخراج وإنتاج فيلم رعب أصلي جديد.

في الوقت نفسه، يستعد باركر لطرح فيلمه الروائي المقبل «Anything But Ghosts»، المقرر عرضه في دور السينما يوم 7 مايو 2027، من إنتاج Focus Features وBlumhouse-Atomic Monster.

ويشارك باركر في كتابة الفيلم وإخراجه، بالتعاون مع كوبر توملينسون، الذي يشاركه البطولة أيضًا، إلى جانب فيوليت ماكجرو وكريس رايناخر وبرايس دالاس هوارد وآرون بول.

وتدور الأحداث حول مجموعة من الأشخاص الساعين إلى الشهرة، يقررون خوض تجربة صيد الأشباح، لكن الأمور تنقلب إلى سلسلة من المواقف المرعبة والخارجة عن السيطرة.