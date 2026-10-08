فيلم Obsession يحصد 520 مليون دولار عالميًا منذ طرحه بدور السينما

حقق فيلم الرعب والإثارة Obsession إيرادات عالمية بلغت 520 مليونًا و6 آلاف دولار منذ انطلاق عرضه في دور السينما يوم 15 مايو الماضي، ليواصل الفيلم حضوره في شباك التذاكر بالتزامن مع ردود الفعل حول قصته وأحداثه.

وحقق الفيلم 263 مليونًا و451 ألف دولار في السوق الأمريكية، مقابل 256 مليونًا و555 ألف دولار من شباك التذاكر في الأسواق العالمية الأخرى.

ويأتي Obsession من إنتاج شركة Focus، وتبلغ مدة عرضه ساعة و48 دقيقة، فيما تدور أحداثه حول شاب يجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية من طرف واحد تجاه زميلته في العمل، قبل أن تقوده رغبة في تغيير مشاعرهما إلى تجربة غير متوقعة.

وتتغير حياة الشاب بعدما يحصل على شجرة صفصاف سحرية يُقال إنها قادرة على تحقيق أمنية واحدة عند كسرها، فيتمنى أن تبادله زميلته الحب، إلا أن النتيجة تأتي على نحو مختلف تمامًا، إذ تتحول مشاعرها إلى هوس خطير به.



أبطال فيلم Obsession

ويشارك في بطولة الفيلم كل من مايكل جونستون في دور "بير"، وإندي نافاريت في دور "نيكي"، إلى جانب كوبر توملينسون وميجان لوليس وآندي ريختر، فيما تولى كاري باركر كتابة وإخراج العمل.

وخلال إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة التي نشرتها مجلة Total Film، ألمح المخرج كاري باركر إلى إمكانية التوسع في العالم الذي تدور فيه أحداث الفيلم، بعدما طُرح عليه سؤال بشأن الإشارة إلى وجود أشخاص آخرين عانوا من عواقب مشابهة لأمانيهم، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات الجمهور حول احتمالية تقديم جزء جديد أو أعمال مشتقة من الفيلم.

ويُعد «Obsession» أحد أكبر مفاجآت شباك التذاكر هذا العام، إذ تحول من فيلم رعب منخفض التكلفة إلى ظاهرة جماهيرية حققت نجاحًا تجاوز توقعات الصناعة، ليصبح من أبرز الأعمال التي فرضت نفسها بقوة على الساحة السينمائية العالمية.

هل يتحول Obsession إلى سلسلة؟

وعن إمكانية تقديم أعمال جديدة مستوحاة من عالم Obsession، كشف كاري باركر عن تفضيله لفكرة تحويل العمل إلى سلسلة من الحلقات القصيرة، بحيث تتناول كل حلقة أمنية مختلفة وما قد يترتب عليها من عواقب غير متوقعة.

وأشار إلى إمكانية توليه إخراج الحلقة الأولى، مع إتاحة الفرصة أمام مخرجين آخرين لتقديم حلقات لاحقة برؤى مختلفة، بما يسمح بتوسيع عالم الفيلم واستكشاف أفكار جديدة مرتبطة بفكرة الأمنيات ونتائجها.