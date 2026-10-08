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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد وفيق يخوض تجربة التقديم لأول مرة عبر «العمدة» على قناة الشمس 2

أحمد وفيق
أحمد وفيق
سعيد فراج

يخوض الفنان أحمد وفيق تجربة جديدة ومختلفة بعيدًا عن التمثيل، بعدما تعاقد مع شبكة قنوات الشمس لتقديم برنامج جديد يحمل اسم «العمدة»، عبر قناة الشمس 2، على أن يبدأ عرضه الأسبوع المقبل.

ويقدم أحمد وفيق من خلال البرنامج تجربة إعلامية هي الأولى له في مجال تقديم البرامج، حيث يناقش «العمدة» الملف الزراعي في مصر، من خلال تسليط الضوء على أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وفتح نقاشات مع المتخصصين والخبراء في هذا المجال، إلى جانب تناول الموضوعات التي تهم الفلاح المصري وتلامس احتياجاته اليومية.

برنامج أحمد وفيق 

ومن المقرر أن يتناول البرنامج عددًا من الملفات المرتبطة بالزراعة المصرية، باعتبارها واحدة من أهم ركائز الاقتصاد الوطني، مع الحرص على تقديم محتوى مبسط وقريب من المواطن، يجمع بين المعلومة والنقاش والحوار مع أصحاب الخبرات والمتخصصين.

أحمد وفيق: سعيد بالتجربة وأتمنى تقديم كل ما هو جديد ومفيد

وأعرب الفنان أحمد وفيق عن سعادته بخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا أن تقديم برنامج «العمدة» يمثل تحديًا مختلفًا بالنسبة له، خاصة أنها المرة الأولى التي يخوض فيها تجربة تقديم البرامج.

وقال وفيق إنه يتمنى أن يقدم من خلال البرنامج كل ما هو جديد ومفيد في ملف الزراعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية هذا الملف الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرصه على أن يكون البرنامج قريبًا من الفلاح المصري ويعبر عن اهتماماته ومشكلاته.

سميرة الدغيدي ترحب بانضمام أحمد وفيق لقناة الشمس

من جانبها، أعربت الإعلامية سميرة الدغيدي، رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات الشمس، عن سعادتها بانضمام الفنان أحمد وفيق إلى أسرة القناة، مؤكدة ثقتها الكاملة في قدرته على تقديم محتوى متميز ومختلف من خلال برنامج «العمدة».

وأشارت  سميرة الدغيدي إلى أن البرنامج يناقش واحدًا من الملفات المهمة التي تمس حياة المصريين، وهو الملف الزراعي، مؤكدة أن أحمد وفيق يمتلك الحضور والقدرة على التواصل مع الجمهور، بما يؤهله لتقديم تجربة مميزة تجمع بين الحوار والمعلومة وطرح القضايا التي تهم المواطن المصري.

ومن المنتظر أن ينطلق برنامج «العمدة» على قناة الشمس 2 الأسبوع المقبل، ليكون إضافة جديدة إلى خريطة برامج القناة، كما يمثل خطوة جديدة في مشوار أحمد وفيق، الذي يخوض من خلالها مجال تقديم البرامج للمرة الأولى إلى جانب مسيرته الفنية في الدراما والسينما والمسرح.

أحمد وفيق الفنان أحمد وفيق برنامج أحمد وفيق

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