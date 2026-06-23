305 ملايين دولار.. فيلم الرعب «Obsession» يواصل حصد الملايين عالميًا

واصل فيلم الرعب «Obsession» تحقيق أرقام قوية في شباك التذاكر العالمي، بعدما وصلت إيراداته إلى نحو 305 ملايين و135 ألف دولار منذ انطلاق عرضه في دور السينما يوم 15 مايو الماضي، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز مفاجآت السينما خلال عام 2026.

وانقسمت الإيرادات بين 206 ملايين و344 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، مقابل 98 مليونًا و791 ألف دولار من الأسواق الخارجية، في نجاح لافت لفيلم ينتمي إلى فئة الرعب النفسي ذات الميزانية المحدودة.

فيلم Obsession

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يُدعى "بير" يقع في حب زميلته في العمل "نيكي" من طرف واحد، قبل أن يعثر على شجرة صفصاف سحرية تُعرف باسم "One Wish Willow"، تمنح صاحبها أمنية واحدة فقط. وبمجرد أن يتمنى أن تبادله الفتاة مشاعره، تنقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما تتحول مشاعر الحب إلى هوس مرعب يضعه في مواجهة سلسلة من الأحداث الدامية وغير المتوقعة.

أبطال فيلم Obsession

ويشارك في بطولة الفيلم كل من مايكل جونستون في دور "بير"، وإندي نافاريت في دور "نيكي"، إلى جانب كوبر توملينسون وميجان لوليس وآندي ريختر، فيما تولى كاري باركر كتابة وإخراج العمل.

وخلال إحدى جلسات الأسئلة والأجوبة التي نشرتها مجلة Total Film، ألمح المخرج كاري باركر إلى إمكانية التوسع في العالم الذي تدور فيه أحداث الفيلم، بعدما طُرح عليه سؤال بشأن الإشارة إلى وجود أشخاص آخرين عانوا من عواقب مشابهة لأمانيهم، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات الجمهور حول احتمالية تقديم جزء جديد أو أعمال مشتقة من الفيلم.

ويُعد «Obsession» أحد أكبر مفاجآت شباك التذاكر هذا العام، إذ تحول من فيلم رعب منخفض التكلفة إلى ظاهرة جماهيرية حققت نجاحًا تجاوز توقعات الصناعة، ليصبح من أبرز الأعمال التي فرضت نفسها بقوة على الساحة السينمائية العالمية.