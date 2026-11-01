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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يحبط تهريب مليوني حبة مخدرة قادمة من سوريا

معبر جابر
معبر جابر
خاطر عبادة

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأحد إحباط تهريب مليوني حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا شمالي المملكة.

مخابئ سرية في شاحنة لإعادة التهريب لدولة مجاورة

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات في معبر جابر وبالتنسيق مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية تمكنوا من إحباط العملية.

وأوضح أنه جرى الاشتباه بإحدى مركبات الشحن بعد معلومات وردت حولها، حيث ضُبطت فور محاولة دخولها ومن بداخلها وجرى تفتيشها بدقة ليُضبط داخلها مليونا حبة مخدرة أُخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة أُعدت لتلك الغاية تمهيدا لإعادة تهريبها إلى إحدى دول الجوار، وبوشرت التحقيقات.

مواجهة مستمرة منذ 2011

ومنذ 2011 يعلن الأردن باستمرار إحباط عمليات تهريب مخدرات وتسلل من حدوده الشمالية مع سوريا.

دمشق تؤكد ملاحقة التجار بعد سقوط الأسد

وتقول السلطات السورية التي تولت الحكم بعد سقوط بشار الأسد في 2024 إنها تبذل جهودها لملاحقة تجار ومروجي المخدرات.

الأردن تهريب مخدرات سوريا معبر جابر

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