بسلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء فضلاً عن قيامهم بالترويج لبيع المواد المخدرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 24/ أكتوبر المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (شخصين) ، وطرف ثان:(أحد الأشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، لخلافات بينهم حول قيام الطرف الثانى بالجلوس أمام منزل أحد أفراد الطرف الأول ومضايقة الفتيات، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية .





أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة، وضُبط بحوزتهم (سلاح أبيض - عصا خشبية "المستخدمين فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





