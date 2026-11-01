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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تحول الواي فاي في بيتك إلى سرعة الصاروخ بـخطوات بسيطة؟

كيف تحول الواي فاي في بيتك إلى سرعة الصاروخ
كيف تحول الواي فاي في بيتك إلى سرعة الصاروخ
لمياء الياسين

يؤثر الطقس على جودة اتصال الإنترنت وسرعة شبكة الـ Wi-Fi نتيجة تلف الكابلات الخارجية أو ضعف الإشارات في مراكز البث الرئيسية لتحسين كفاءة الراوتر وتسريع الإنترنت، يُنصح بحماية الكابلات، وضع الراوتر في مكان مركزي مرتفع بعيداً عن النوافذ والعوامل الجوية، وإعادة تشغيله دورياً وتحديث برمجياته. 

1.حرارة الروتر

استخدم كابل إيثرنت

يحب الانتباه إلى أن تشغيل الراوتر طوال الليل، سواء خلال فصل الصيف أو الشتاء ، قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارته، ما يؤثر بشكل واضح على سرعة الإنترنت ويؤدي إلى بطء التردد

2. كابل إيثرنت

بالنسبة للأجهزة التي تحتاج إلى أسرع اتصال بالإنترنت مثل وحدة تحكم الألعاب أو الكمبيوتر المكتبي فلا يحتلف كابل إيثرنت كثيرًا عن الكابلات السابقة فهو يدعم ترددًا يصل إلى 2 جيجاهرتز مما يدعم سرعات بيانات أعلى.

3. إعدادات جهاز التوجيه

تستخدم معظم أجهزة التوجيه الآن تقنية النطاق المزدوج، حيث تبث بترددات 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز. إذا كانت إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك تسمح بذلك، فقد تتمكن من إعطاء الأولوية لأحد الترددين أو الآخر لأجهزة معينة - سيوفر لك نطاق 5 جيجاهرتز اتصالاً أسرع بالإنترنت، على الرغم من أن نطاقه أقصر من 2.4 جيجاهرتز.

4. تحديث جهاز التوجيه 

تختلف أجهزة التوجيه بشكل كبير من حيث الوظائف والسعر. إذا كان لديك مناطق لايصلها ترددات سريعا من الروتر في منزلك، فربما تحتاجين إلى تغيير مكان ومدى بث شبكة Wi-Fi.

سرعة الراوتر

5. كلمة مرور 
 

ربما لا نحتاج إلى إخبارك بهذا، ولكنك تحتاج إلى كلمة مرور لشبكة Wi-Fi الخاصة بك لمنع إختراقها و تأكدي من استخدام تشفير AES، وهو الخيار الأمني ​​الأكثر أمانًا والأكثر ملاءمة للسرعة. أيضًا.

6. قطع اتصال الأجهزة 

قد يكون من الصعب أن تجد العشرات من الأجهزة متصلة بشبكة Wi-Fi في وقت واحد فيجب التأكد من أن الأجهزة التي تحتاج إلى الإنترنت فقط هي التي تحصل على الإنترنت.

7. تحقق من جهاز الكمبيوتر الخاص بك

إذا كان الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو الكمبيوتر المحمول الخاص بك بطيئًه باستمرار ولكن الأجهزة الأخرى تبدو جيدة، فيمكنك فتح "إدارة المهام" أو "مراقبة النشاط" ومشاهدة البرامج التي تعمل في الخلفية فقد تكون بعض البرامج مضبوطة على التحديث التلقائي ولا تحتاج إلى ذلك. إذا كانت البرامج تقوم دائمًا بالتحديث في الخلفية، فقد يكون هذا هو سبب بطء الإنترنت لديك فعليك تحقق من ذلك وضبط الإعدادات

8. نقل جهاز التوجيه الخاص بك

يمكن للجدران والخزائن وحتى أرفف الكتب أن تقلل من إشارة Wi-Fi لديك ومدى وصول الإرسال اللاسلكي لذا يجب عدم إخفاء الراوتر في زاوية أو تحت خزانة أو داخل درج فكلما كان مكانه أكثر مركزية ووضوحًا، كان ذلك أفضل ويجب في الوقت نفسه حفظه بعيدًا عن الأجهزة الأخرى التي تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية؛ بما في ذلك أجهزة مراقبة الأطفال ولوحات المفاتيح اللاسلكية وأفران الميكروويف.

شبكة الـ Wi Fi تلف الكابلات اتصال الإنترنت سرعة شبكة ضعف الإشارات تحديث برمجيات أجهزة التوجيه شبكة Wi Fi

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