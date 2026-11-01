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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة 5 مراهقين في حادث طعــ.ن داخل حفل ببريطانيا.. والشرطة تحقق

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أُصيب 5 أشخاص بجروح خطيرة في هجوم طعن خلال حفلة في تشانلرز فورد، هامبشاير ببريطانيا .

وحسب وسائل إعلام بريطانية ؛ تم استدعاء الشرطة إلى عنوان في شارع بارك مباشرة بعد أن أفادت تقارير أن مجموعة غير معروفة اقتحمت الحفل بالقوة.

من جانبها ؛ ذكرت الشرطة البريطانية  أن 5 مراهقين تعرضوا لإصابات خطيرة جراء تعرضهم للطعن خلال حفلة بمناسبة عيد الهالوين.

تلقت الشرطة بلاغاً للتوجه إلى طريق "بارك رود" في منطقة "تشاندلرز فورد"، بالقرب من “إيستلي”.

ونُقل المراهقون المصابون وهم ثلاثة فتيان في السادسة عشرة من عمرهم، واثنان في السابعة عشرة - إلى المستشفى.

وأفادت شرطة "هامبشاير" أنها تعتقد أن مجموعة مجهولة تمكنت من دخول الحفل الذي أقيم في أحد المنازل على طريق "بارك رود" قبل وقوع عمليات الطعن.

ودعت الشرطة الشهود وأي شخص لديه معلومات حول الحادثة إلى التواصل معها.

ولا يزال الطوق الأمني ​​الذي فرضته الشرطة قائماً حتى يوم الأحد، بينما يواصل الضباط تحقيقاتهم في الواقعة.

وأقرت كبيرة المحققين، إليزابيث بيري، بحجم التأثير الذي خلفه الحادث على السكان المحليين، وشكرت المجتمع على صبرهم.

وفي وقت سابق، ذكر أحد الشهود لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن سيارات إسعاف، بالإضافة إلى إسعاف جوي، قد وصلت إلى موقع الحادث.

وأفاد شاهد آخر بأنه رأى شخصاً يخرج مسرعاً من المنزل المعني، وهو يصرخ بأنه تعرض للطعن وأنه ملاحق من قبل شخصين آخرين.

بريطانيا جريمة طعن في بريطانيا الشرطة البريطانية عيد الهالوين

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