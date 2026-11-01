مؤسسة هند رجب تطادر جنديًا إسرائيليًا في شوارع بريطانيا وتقدّم شكوى جنائية

كشفت مؤسسة هند رجب، عن تقديم شكوى جنائية جديدة إلى السلطات البريطانية ضد جندي إسرائيلي يقيم في لندن.

واتهمت مؤسسة جندي بالاحتلال، بتورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال خدمته العسكرية في قطاع غزة.

وتتخذ المؤسسة، وهي منظمة حقوقية مؤيدة للفلسطينيين تتخذ من بلجيكا مقراً لها، إجراءات قانونية بصورة متكررة ضد جنود إسرائيليين في الخارج.

وتقول المؤسسة إن الرجل المستهدف في الشكوى خدم جندياً احتياطياً ومشغلاً لجرافة عسكرية من طراز D9 في الكتيبة 603 للهندسة القتالية التابعة للواء السابع بالجيش الإسرائيلي.

وتركز الشكوى على هدم منشأة «مطاحن المحيط العظيم» لإنتاج الدقيق الصناعي، الواقعة في ممر موراغ بين خان يونس ورفح، بتاريخ 25 مايو 2025.

وبحسب المؤسسة، وثّق الرجل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عملية هدم صوامع الحبوب في المجمع باستخدام جرافة.