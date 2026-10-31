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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا: مستعدون للاعتذار عن دور المملكة المتحدة في تجارة الرقيق

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
إلهام عبد العزيز

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام إنه منفتح على الدعوات لتقديم اعتذار رسمي عن الدور التاريخي لبريطانيا في تجارة الرقيق، قبل مشاركته ‌في قمة الكومنولث هذا الأسبوع إذ من المرجح أن يواجه مطالبات بتعويضات مالية.

دور بريطانيا في تجارة الرقيق

وكتب بيرنام في صحيفة الجارديان أن بريطانيا "تعرض حوارا منظما مع المتضررين من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي"، التي اختطف خلالها ما لا يقل عن ⁠12.5 مليون أفريقي وبيعوا عبيدا.

وأضاف: "سيشكل الاستماع إلى الدعوات لتقديم اعتذار رسمي باسم الدولة البريطانية جزءا مهما من هذه العملية، وأنا منفتح على ذلك".

لكن بيرنام رفض الدعوات إلى دفع تعويضات مالية، وكتب قائلا "أعتقد أن الشعب البريطاني اليوم ينبغي ألا يتحمل مسؤولية أخطاء تاريخية، مهما بلغت فظاعتها، والتي وقعت في عصر مختلف وفي ظل قوانين مختلفة ولم يكن له دور شخصي فيها".

ووفقا ‌لقاعدة ⁠بيانات تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، بيع ملايين الأفارقة عبيدا على أيدي تجار أوروبيين بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، ونقلت بريطانيا ما يقدر بنحو 3.2 مليون شخص عبر المحيط الأطلسي.

بريطانيا رئيس وزراء بريطانيا تجارة الرقيق

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