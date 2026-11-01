شركة الكرة في الزمالك على صفيح ساخن.. وزير الرياضة يطلب ملف كامل.. وأحمد سليمان يضع شروطه للموافقة

ما زال الجدل مثاراً حول إنشاء نادي الزمالك لشركة الكرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أعلن عن إنشائها وطرحها للتصويت عليها خلال الجمعية العمومية للنادي يوم 8 ديسمبر المقبل؛ لكي يوافق عليها الأعضاء من عدمه.

حقيقة وجود عروض استثمارية

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة وجود عروض استثمارية من جانب بعض المستثمرين للدخول في شركة الكرة بالنادي، في ظل تحركات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية للبحث عن شريك استثماري يوفر عائدًا ماليًا مناسبًا ويساهم في دعم موارد القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي عروض استثمارية رسمية أو اتفاقات مالية مع مستثمرين حتى الآن، رغم المحاولات التي قامت بها إدارة النادي للتواصل مع عدد من الجهات الراغبة في الاستثمار والمشاركة في مشروع شركة الكرة.

تحركات حسام المندوه في الإمارات

وأوضح المصدر أن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تواجد في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر الماضي، من أجل إجراء عدد من المفاوضات المتعلقة ببعض الاتفاقيات الخاصة بشركة الكرة، إلا أن تلك التحركات لم تنجح في الوصول إلى اتفاق نهائي أو التوصل إلى عرض استثماري مناسب.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك لا تزال تدرس عددًا من السيناريوهات المتعلقة بإنشاء الشركة، في محاولة للوصول إلى صيغة تحقق الاستفادة المالية المطلوبة للنادي، وتساعد على توفير موارد إضافية خلال السنوات المقبلة.

موعد حسم ملف شركة الكرة في الزمالك

وأضاف المصدر أن مجلس إدارة الزمالك قرر إدراج ملف إنشاء شركة الكرة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر المقبل، من أجل الحصول على موافقة أعضاء النادي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة.

وتتضمن التصورات المطروحة احتفاظ نادي الزمالك بنسبة لا تقل عن 40% من أسهم الشركة، مع إتاحة النسبة المتبقية أمام المستثمرين وأعضاء النادي، وفقًا للصيغة التي سيتم الاستقرار عليها.

وشدد المصدر على أن إدراج الملف ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لا يعني وجود مستثمرين جاهزين أو عروض مالية مقدمة بالفعل، موضحًا أن النادي لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع أي جهة استثمارية.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على استمرار تحركات الإدارة خلال الفترة المقبلة، للبحث عن مستثمرين جادين يمتلكون القدرة على تقديم عروض مالية كبيرة ومناسبة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مشروع شركة الكرة ودعم الاستقرار المالي لنادي الزمالك

الزمالك ليس للبيع.. ماهر غريب يكشف تفاصيل شركة الكرة وموقف ملعب النادي

كشف ماهر غريب، مدير المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، تفاصيل مشروع تأسيس شركة كرة القدم، موضحًا طبيعة الأصول والحقوق التي ستدخل ضمن المشروع، وحقيقة طرح ممتلكات النادي أو ملعبه أمام المستثمرين.

وأكد غريب، في تصريحات تلفزيونية، أن أصول الزمالك وملعبه «عبد اللطيف أبو رجيلة» لن تكون جزءًا من صفقة شركة الكرة، مشددًا على أن النادي ليس للبيع، وأن المشروع يقتصر على الجوانب المرتبطة بالنشاط الكروي.

وأوضح أن الأصول والحقوق المطروحة أمام المستثمرين تشمل عقود اللاعبين، ونسبة من حقوق البث التلفزيوني، إلى جانب حصة من إيرادات فريق كرة القدم، دون المساس بممتلكات النادي أو أصوله.

وفيما يتعلق بموعد الجمعية العمومية المقرر انعقادها الثلاثاء، أشار مدير المنظومة الإعلامية إلى أن تحديد هذا اليوم لا يمثل فارقًا كبيرًا، موضحًا أن التصويت سيكون متاحًا للأعضاء من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً.

وعن إمكانية إقامة انتخابات مجلس الإدارة يوم الثلاثاء، أقر غريب بأن هذا الموعد قد يمثل صعوبة في حال تنظيم الانتخابات، لافتًا إلى أن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية يتطلب حضور 10 آلاف عضو، وفقًا لما أعلنه النادي.

وتطرق غريب إلى الأوضاع المالية التي يمر بها الزمالك، مؤكدًا أن النادي يعاني من أزمات مالية، وأنه يدعم أي قرار من شأنه المساهمة في تجاوز هذه المشكلات وتحسين الوضع الاقتصادي.

واختتم تصريحاته بالإشادة بالتعاقدات المميزة، متمنيًا وجود خمسة أو ستة لاعبين بمستوى بيزيرا داخل الفريق كل موسم، مشيرًا إلى أن الأزمة الأساسية التي يعاني منها الزمالك مالية، وأن أي خطوة تسهم في حلها تستحق الدعم.

بيع 100% من أسهم الشركة للمستثمرين

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن التفاصيل القانونية والإجرائية المتعلقة بتعديل نسبة ملكية نادي الزمالك في شركة كرة القدم، موضحًا موقف المادة 71 من قانون الرياضة، وصلاحيات مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية.

وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة dmc: "المادة رقم 71 من قانون الرياضة تنص على أن مجالس الإدارات يحق لها إنشاء شركات كرة، على أن يكون مساهمة النادي لا تقل عن 51% من أسهم الشركة".

وتابع: "في الفقرة الثانية من المادة يجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن النسبة الحاكمة 51% فما أعلى لصالح مستثمر بشرط موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهات الإدارية والوزارة وتلك أمور لا يوجد بها أي أزمات وطبيعية".

وأكمل: "الاعتماد أمر والموافقة أمر أخر، الوزارة تعتمد صحة الإجراءات ولكن الموافقة تخص الزمالك، والجمعية العمومية، في حال عدم اكتمال نصاب الجمعية يتم تفويض مجلس الإدارة لأن القانون لم يحدد طبيعة الجمعية عادية أو غير عادية، والزمالك أعلن أنها جمعية عمومية عادية وقدامنا أمرين إما الجمعية توافق أو ترفض وفي حال عدم اكتمال النصاب يفوض مجلس الإدارة كما ذكرنا سابقًا".

وعن تحديد يوم الجمعية العمومية.. قال: "في النهاية اختيار الموعد هو حق أصيل لمجلس الإدارة، والزمالك هو من يحدد الموعد والوزارة لا تمتلك أي نص قانوني يسمح لها بتحديد الموعد، وهو حق أصيل لمجلس إدارة الزمالك".

وعن إمكانية إجراء التصويت إلكتروني.. قال: "الوزارة ليس لديها أي مشكلة في هذا الأمر، الموضوع بالكامل يخص نادي الزمالك، وهناك أندية عديدة نفذت الأمر إلكترونيًا، والمجلس من حقه اختيار التصويت إلكترونيا أو يدويا بالحضور لمقر النادي".

واختتم الشاذلي حديثه قائلا: "في حال موافقة الجمعية العمومية واكتمال النصاب، يتم حسم الأمر، ودور الوزارة يكون فقط مراجعة صحة الجمعية والمدة القانونية والتصويت وما إلى ذلك، الوزارة دورها اعتماد ما حدث فقط وليس الموافقة أو الرفض، الموافقة والرفض للجمعية العمومية".

وزير الرياضة ملف كامل بشأن شركة الكرة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، طلب من الإدارة القانونية بالوزارة إعداد ملف كامل بشأن شركة الكرة المقرر إنشاؤها بنادي الزمالك، وذلك لدراسة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة وآليات عملها.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن طلب الوزير يتضمن مراجعة الموقف القانوني لنسب مشاركة المستثمرين في شركة الكرة، ومدى توافق هذه النسب مع القوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الشركة والنادي.

مراجعة قانونية لموعد الجمعية العمومية

وأضاف المصدر أن الملف المطلوب يتضمن أيضًا دراسة قانونية موعد انعقاد الجمعية العمومية المرتبطة بإجراءات تأسيس الشركة، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء أو في موعد آخر يوم 8 ديسمبر، للتأكد من سلامة الإجراءات ومدى قانونية الدعوة لانعقادها في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى مراجعة كافة التفاصيل القانونية قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بالملف، بما يضمن توافق إجراءات تأسيس شركة الكرة بنادي الزمالك مع القوانين واللوائح المعمول بها.

موقف أحمد سليمان

أعلن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تمسكه بموقفه بشأن إنشاء شركة لكرة القدم بالنادي، مؤكدًا عدم رفضه للفكرة من حيث المبدأ، لكنه اشترط توفير مجموعة من الضمانات قبل عرض المشروع على الجمعية العمومية.

وأوضح سليمان، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن موافقته على تأسيس شركة الكرة ترتبط ببقاء الحصة الحاكمة في يد النادي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الزمالك ومصالح أعضائه وجماهيره.

وطالب عضو مجلس الإدارة بعرض تقييم الشركة على الجمعية العمومية، على أن يصدر التقييم عن جهة متخصصة، مع المفاضلة بين ثلاثة تقييمات أو أكثر، وإتاحة الفرصة لمناقشتها للوصول إلى القيمة التي تحقق أفضل مصلحة للنادي.

كما شدد على ضرورة توضيح آلية سداد المستثمر قيمة الحصة التي سيحصل عليها، سواء نقدًا أو بنظام الأقساط، مع تحديد مدة السداد، إلى جانب الكشف عن الأصول والحقوق التي سيشملها الطرح، وما إذا كان سيتضمن العلامات التجارية للنادي وشعاره وحقوق البث والأنشطة المرتبطة بشركة الكرة.

وفيما يتعلق بموعد انعقاد الجمعية العمومية، طالب سليمان بإقامتها يوم الجمعة، أو على مدار يومي الجمعة والسبت، لمنح أكبر عدد ممكن من الأعضاء فرصة المشاركة في التصويت على القرار، الذي وصفه بالتاريخي والمؤثر في مستقبل النادي.

كما دعا إلى إجراء التصويت من خلال صناديق الاقتراع، أو دراسة إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني، مؤكدًا أن هذه الضوابط تمثل ضمانات أساسية لتحقيق الشفافية في اتخاذ القرار.

واختتم أحمد سليمان موقفه بإعلان رفضه إقامة الجمعية العمومية يوم الثلاثاء دون توفير الضمانات التي حددها، مشيرًا إلى أنه سبق أن سجل اعتراضه في محاضر مجلس الإدارة، وحرص على توضيح موقفه لأعضاء النادي وجماهيره.