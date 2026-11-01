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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد الشاذلي: يحق لنادي الزمالك التصويت إلكترونيًا على شركة الكرة

نادي الزمالك
نادي الزمالك
عبدالله هشام

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن التفاصيل القانونية والإجرائية المتعلقة بتعديل نسبة ملكية نادي الزمالك في شركة كرة القدم، موضحًا موقف المادة 71 من قانون الرياضة، وصلاحيات مجلس إدارة النادي والجمعية العمومية.

وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، المذاع على قناة dmc:  "المادة رقم 71 من قانون الرياضة تنص على أن مجالس الإدارات يحق لها إنشاء شركات كرة، على أن يكون مساهمة النادي لا تقل عن 51% من أسهم الشركة".

وتابع: "في الفقرة الثانية من المادة يجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن النسبة الحاكمة 51% فما أعلى لصالح مستثمر بشرط موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهات الإدارية والوزارة وتلك أمور لا يوجد بها أي أزمات وطبيعية".

وأكمل: "الاعتماد أمر والموافقة أمر أخر، الوزارة تعتمد صحة الإجراءات ولكن الموافقة تخص الزمالك، والجمعية العمومية، في حال عدم اكتمال نصاب الجمعية يتم تفويض مجلس الإدارة لأن القانون لم يحدد طبيعة الجمعية عادية أو غير عادية، والزمالك أعلن أنها جمعية عمومية عادية وقدامنا أمرين إما الجمعية توافق أو ترفض وفي حال عدم اكتمال النصاب يفوض مجلس الإدارة كما ذكرنا سابقًا".

وعن تحديد يوم الجمعية العمومية.. قال: "في النهاية اختيار الموعد هو حق أصيل لمجلس الإدارة، والزمالك هو من يحدد الموعد والوزارة لا تمتلك أي نص قانوني يسمح لها بتحديد الموعد، وهو حق أصيل لمجلس إدارة الزمالك".

وعن إمكانية إجراء التصويت إلكتروني.. قال: "الوزارة ليس لديها أي مشكلة في هذا الأمر، الموضوع بالكامل يخص نادي الزمالك، وهناك أندية عديدة نفذت الأمر إلكترونيًا، والمجلس من حقه اختيار التصويت إلكترونيا أو يدويا بالحضور لمقر النادي".

واختتم الشاذلي حديثه قائلا: "في حال موافقة الجمعية العمومية واكتمال النصاب، يتم حسم الأمر، ودور الوزارة يكون فقط مراجعة صحة الجمعية والمدة القانونية والتصويت وما إلى ذلك، الوزارة دورها اعتماد ما حدث فقط وليس الموافقة أو الرفض، الموافقة والرفض للجمعية العمومية".

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