مصدر: وزير الرياضة يطلب ملفًا قانونيًا شاملًا بشأن شركة الكرة بنادي الزمالك

كشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة أن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، طلب من الإدارة القانونية بالوزارة إعداد ملف كامل بشأن شركة الكرة المقرر إنشاؤها بنادي الزمالك، وذلك لدراسة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة وآليات عملها.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن طلب الوزير يتضمن مراجعة الموقف القانوني لنسب مشاركة المستثمرين في شركة الكرة، ومدى توافق هذه النسب مع القوانين واللوائح المنظمة، إلى جانب تحديد طبيعة العلاقة القانونية بين الشركة والنادي.

مراجعة قانونية لموعد الجمعية العمومية

وأضاف المصدر أن الملف المطلوب يتضمن أيضًا دراسة قانونية موعد انعقاد الجمعية العمومية المرتبطة بإجراءات تأسيس الشركة، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء أو في موعد آخر يوم 8 ديسمبر، للتأكد من سلامة الإجراءات ومدى قانونية الدعوة لانعقادها في الموعد المحدد.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى مراجعة كافة التفاصيل القانونية قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بالملف، بما يضمن توافق إجراءات تأسيس شركة الكرة بنادي الزمالك مع القوانين واللوائح المعمول بها.