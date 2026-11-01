الرئيس السيسي يؤكد للرئيس العراقي دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار بغداد

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نزار آميدي، رئيس جمهورية العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار العراق، وحرصها على تعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس العراقي أكد تقديره للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدًا حرص الجانب العراقي على دفع التعاون الثنائي مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس استمرار الجهود المصرية الرامية لاستعادة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وقد ثمن الرئيس العراقي موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق، مؤكدًا تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل إرساء السلم بالمنطقة.