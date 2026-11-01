كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحركات محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، للبحث عن عرض من أحد أندية الدوري السعودي، تمهيدًا للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

خاص| محمد هاني يبحث عن عرض سعودي للرحيل في يناير

وأكد المصدر، أن محمد هاني يدرس خيارين لمغادرة الأهلي، أولهما الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي في يناير المقبل، مقابل شراء الأشهر الستة المتبقية من عقده مع النادي، بما يسمح له بخوض تجربة احترافية جديدة خلال منتصف الموسم.

وأضاف أن الخيار الثاني يتمثل في استكمال عقده مع الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، ثم الرحيل مجانًا إلى أحد أندية الدوري السعودي، في صفقة انتقال حر، حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مغادرته في يناير.

وأشار المصدر، إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب، في ظل رغبته في خوض تجربة احترافية بالدوري السعودي، وانتظار حسم موقفه النهائي من جانب إدارة الأهلي.