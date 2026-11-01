صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تقفز 34% وتسجل 9.54 مليار دولار

حققت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية نموًا بنسبة 34% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، لتسجل نحو 9.54 مليار دولار، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 2.4 مليار دولار، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وتعكس هذه النتائج تحسن أداء القطاع واتساع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة، إلى جانب زيادة الطلب الخارجي على عدد من المجموعات السلعية الرئيسية، بما يعزز مساهمة الصناعات الكيماوية والأسمدة في دعم الصادرات المصرية.

وقال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تعكس تنامي القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، ونجاح الشركات في تعزيز وجودها بالأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق التقليدية والواعدة.

وأضاف أن المجلس يواصل جهوده لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصرية، من خلال تنظيم البعثات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، وعقد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إلى جانب توفير الدراسات والمعلومات المتعلقة بالأسواق المستهدفة، بما يساعد الشركات على تحويل الفرص التصديرية إلى تعاقدات فعلية.

وأكد أبو المكارم أهمية البناء على معدلات النمو المحققة خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسية الشركات والتوسع في الأسواق التي تشهد طلبًا متزايدًا.

الأسمدة والبتروكيماويات والبلاستيك تستحوذ على 73% من الصادرات

وكشفت بيانات المجلس التصديري تصدر الأسمدة قائمة صادرات القطاع بقيمة 2.53 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، محققة نموًا بنسبة 14.2%.

وجاءت البتروكيماويات في المركز الثاني بقيمة 2.43 مليار دولار، مقابل 1.23 مليار دولار، بارتفاع نسبته 96.7%، وزيادة تجاوزت 1.19 مليار دولار، فيما احتلت منتجات اللدائن والبلاستيك المركز الثالث بقيمة 1.98 مليار دولار، مقابل 1.67 مليار دولار، بنمو 18.6%.

واستحوذت المجموعات السلعية الثلاث على نحو 72.7% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.94 مليار دولار.

وعلى مستوى باقي المنتجات، سجلت صادرات الكيماويات غير العضوية نحو 695.5 مليون دولار بنمو 32.4%، والكيماويات المتنوعة 377.4 مليون دولار بارتفاع 21.1%.

كما حققت الكيماويات العضوية قفزة لافتة، لترتفع صادراتها إلى 371.1 مليون دولار، مقابل 182.8 مليون دولار، بنمو تجاوز 103%، فيما سجلت صادرات المنظفات 366.3 مليون دولار بزيادة 28.7%.

وبلغت صادرات الأحبار والدهانات 261.3 مليون دولار، ومنتجات الزجاج 199.1 مليون دولار، والمطاط 151.8 مليون دولار، بينما سجلت المنتجات المتنوعة، التي تشمل المواد اللاصقة والحفاضات والفوط الوقائية وغيرها، نحو 131.7 مليون دولار بنمو 20.7%.

كما ارتفعت صادرات الخلايا الجافة والبطاريات إلى 47.6 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 20.2%.

الاتحاد الأوروبي أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارة المجموعات الدولية المستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بقيمة صادرات بلغت 3.47 مليار دولار، تمثل 36.4% من إجمالي صادرات القطاع، محققًا نموًا بنسبة 16.2%.

وجاءت الأسواق الآسيوية، باستثناء الدول العربية، في المركز الثاني بقيمة 2.28 مليار دولار، وبنمو 44.2%، مستحوذة على 23.9% من إجمالي الصادرات.

وبلغت الصادرات إلى الدول العربية نحو 1.74 مليار دولار، بنمو 12.7%، فيما سجلت الصادرات إلى باقي دول العالم 1.20 مليار دولار بزيادة 23.6%.

كما ارتفعت الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، باستثناء الدول العربية، إلى نحو 587 مليون دولار بنمو 34.2%، بينما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 262.1 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 51.2%.

الهند والصين وبريطانيا ضمن أسرع الأسواق نموًا للصادرات المصرية

وأظهرت بيانات أكبر 10 دول مستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية تسجيل صادرات بقيمة 5.11 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 3.82 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بنمو يقارب 34%، لتستحوذ هذه الأسواق على 53.6% من إجمالي صادرات القطاع.

وجاءت تركيا في مقدمة الأسواق المستوردة بقيمة 1.03 مليار دولار، بنمو 19.7%، تلتها إيطاليا بنحو 817.9 مليون دولار.

وسجلت الهند قفزة في قيمة الواردات من مصر لتصل إلى 647 مليون دولار، مقابل 206.2 مليون دولار، بنمو تجاوز 213%، فيما بلغت الصادرات إلى البرازيل 548.8 مليون دولار، وإلى إسبانيا 503.1 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 51%.

وعلى مستوى الأسواق العربية، بلغت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية نحو 378.3 مليون دولار، بنمو قوي وصل إلى 81.7%، فيما سجلت الصادرات إلى فرنسا 333 مليون دولار.

وحققت الصين أعلى معدلات النمو بين أبرز الأسواق، بعدما قفزت الصادرات المصرية إليها إلى 299 مليون دولار، مقابل 49.6 مليون دولار، بزيادة تجاوزت 502%.

كما بلغت الصادرات إلى بريطانيا نحو 290.3 مليون دولار، بنمو 194.4%، وإلى اليونان 271.8 مليون دولار، بارتفاع تجاوز 101%.

تنوع المنتجات المصرية يعزز فرص التوسع في الأسواق الدولية

وأظهرت البيانات تنوع المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية المصدرة وفقًا لاحتياجات الأسواق الرئيسية، حيث تصدرت البتروكيماويات صادرات مصر إلى تركيا بقيمة 351.1 مليون دولار، تلتها منتجات البلاستيك واللدائن بنحو 178.7 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 145.2 مليون دولار.

وفي إيطاليا، جاءت الأسمدة في المقدمة بقيمة 268.5 مليون دولار، تلتها البتروكيماويات بنحو 224.4 مليون دولار، ثم اللدائن والبلاستيك بقيمة 206.4 مليون دولار.

أما الهند، فاستحوذت الأسمدة على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية إليها بقيمة 557.9 مليون دولار، بينما تصدرت منتجات اللدائن والبلاستيك الصادرات إلى البرازيل بقيمة 340.3 مليون دولار.

وفي إسبانيا، توزعت الصادرات بين الأسمدة بقيمة 125.5 مليون دولار، والبتروكيماويات بنحو 123.9 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بقيمة 84.5 مليون دولار.

كما سجلت صادرات البتروكيماويات إلى الصين نحو 258.6 مليون دولار، فيما تصدرت الأسمدة الصادرات إلى فرنسا بقيمة 152.8 مليون دولار، وبريطانيا بنحو 155.5 مليون دولار، واليونان بقيمة 194.4 مليون دولار.

وفي السوق السعودية، جاءت البتروكيماويات في مقدمة المنتجات المصدرة بقيمة 105.5 مليون دولار، تلتها اللدائن والبلاستيك بنحو 58.7 مليون دولار، ثم المنظفات بقيمة 46.4 مليون دولار.

أكبر 10 شركات تستحوذ على 49.3% من صادرات القطاع

وفيما يتعلق بأداء الشركات، سجلت أكبر 10 شركات مصدرة بقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة صادرات إجمالية بلغت نحو 4.70 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بما يمثل 49.3% من إجمالي صادرات القطاع.

وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري للشركات الصناعية الكبرى في دعم الصادرات المصرية، إلى جانب أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية لزيادة انتشار المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد المهندس خالد أبو المكارم أن المجلس يضع ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة تعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص التصديرية المتاحة، وربط المنتجين بالمستوردين الدوليين، مع التركيز على الأسواق التي سجلت معدلات نمو قوية في الطلب على المنتجات المصرية.

وأضاف أن المجلس سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية وشركاء الأعمال والمؤسسات الدولية لتنفيذ برامج تستهدف دعم الترويج الخارجي، والتعريف بمتطلبات الأسواق، وتطوير القدرات التصديرية للشركات، بما يسهم في تحويل الفرص التجارية إلى شراكات وتعاقدات مستدامة، وتعزيز مكانة الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية في الأسواق العالمية.