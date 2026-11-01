الأهلي يرحب بعودة أليو ديانج من فالنسيا الإسباني بشرط .. ما الجديد؟

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة القلعة الحمراء من إمكانية عودة المالي أليو ديانج، لاعب الفريق السابق والمحترف حاليًا في صفوف فالنسيا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

خاص| الأهلي يرحب بعودة أليو ديانج من فالنسيا الإسباني بشرط

وأكد المصدر أن ملف عودة ديانج سيتم عرضه على المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لحسم مدى احتياج الأهلي إلى خدمات اللاعب في الفترة المقبلة، خاصة في ظل الرغبة في تدعيم خط الوسط بعناصر تمتلك الخبرات والإمكانيات الفنية المطلوبة.

وأوضح أن هناك ترحيبًا داخل الأهلي بعودة أليو ديانج، بشرط إتمام الصفقة بشكل مجاني، دون تحمل خزينة النادي أي مقابل مالي لضمه من فالنسيا الإسباني.

وتأتي هذه التطورات وسط تردد أنباء بشأن رغبة النادي الإسباني في الاستغناء عن اللاعب خلال يناير المقبل، بعد عدم نجاح تجربته في تحقيق الرهان المنتظر عليه.

وأشار المصدر إلى أن ديانج ليس غريبًا على الأهلي، بعدما سبق أن كان أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق، قبل انتقاله إلى فالنسيا، وهو ما يجعله إضافة قوية للفريق حال عودته، بشرط موافقة الحسين عموتة وإتمام الصفقة دون مقابل مالي.