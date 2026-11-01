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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني أبو ريدة يحضر مباراة طرابزون سبور وعنتاب في الدوري التركي

أمير هشام
أمير هشام
نورهان عادل

كشف الإعلامي أمير هشام عن وصول هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لحضور مباراة طرابزون سبور وعنتاب في الدوري التركي.  
وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

 

«وصول هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لمباراة طرابزون سبور وعنتاب في الدوري التركي».

حيث استهدفت الزيارة بشكل رئيسي عقد اجتماع مباشر مع النجم محمد صلاح في مدينة طرابزون، لبحث وتقريب وجهات النظر وإزالة أي رواسب أو توترات سادت العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام وإبراهيم حسن عقب المعسكر السابق، وضمان استقرار صفوف الفراعنة قبل الاستحقاقات الهامة المقبلة في تصفيات كأس أمم إفريقيا.


و جاءت زيارة هانى ابو ريده رئيس الاتحاد المصرى لكره القدم 
تلبيةً لدعوة رسمية من إبراهيم حجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية والمواجهات التدريبية للشباب والناشئين.

و تضمنت جدول أعمال الزيارة حضور هاني أبو ريدة لإحدى مباريات نادي طرابزون سبور في الدوري التركي لمتابعة النجم المصري محمد صلاح ودعمه في مسيرته الاحترافية.

أمير هشام هاني أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم طرابزون سبور عنتاب فيسبوك

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